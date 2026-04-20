- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Proiect verde compromis la Ploiești. Zona cu plante melifere de la „7 Etaje”, distrusă la scurt timp după însămânțare

Autor: Luiza Toboc
rabata vandalizata

Un proiect pilot pentru un spațiu verde modern, amenajat în zona blocului „7 Etaje” din Ploiești, a fost vandalizat la doar câteva zile după începerea lucrărilor. Zona cu plante melifere a fost călcată, iar însămânțarea compromisă.

- Publicitate -

Inițiativa avea rolul de a transforma o suprafață urbană într-un spațiu util pentru mediu. Plantele melifere ajută albinele, îmbunătățesc aerul și consumă cu până la 70% mai puțină apă decât gazonul clasic, atrăgând totodată zeci de specii de polenizatori.

Proiectul era unul „test”, iar succesul lui ar fi permis extinderea în alte cartiere din oraș.

- Publicitate -

La scurt timp după pregătirea terenului, zona a fost călcată, iar urmele adânci au distrus stratul de semințe.

Reprezentanții SGU spun că vor reface lucrările, dar atrag atenția că astfel de proiecte depind și de responsabilitatea comunității.

„Când ignorăm barierele de protecție sau efortul de amenajare, nu distrugem doar pământ și semințe, ci blocăm oportunitatea Ploieștiului de a evolua către un model de urbanism sustenabil”, a transmis  SGU Ploiești.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Trei tineri din Ploiești au creat „Senior Safe”, semnul care cere răbdare față de șoferii vârstnici

Corina Matei Corina Matei -
Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu, trei antreprenori...

Sistemul antigrindină din Prahova, fără autorizație de mediu? Autoritățile: „Nu era necesară”

Corina Matei Corina Matei -
Activitățile specifice sistemului antigrindină, constând în intervenții active în...

Invazie de castori în Prahova! Pădurile de pe malurile apelor, distruse de cele mai mari rozătoare

Oana Stoica Oana Stoica -
O adevărată invazie de castori a fost semnalată în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -