Proiect verde compromis la Ploiești. Zona cu plante melifere de la „7 Etaje”, distrusă la scurt timp după însămânțare

Un proiect pilot pentru un spațiu verde modern, amenajat în zona blocului „7 Etaje” din Ploiești, a fost vandalizat la doar câteva zile după începerea lucrărilor. Zona cu plante melifere a fost călcată, iar însămânțarea compromisă.

Inițiativa avea rolul de a transforma o suprafață urbană într-un spațiu util pentru mediu. Plantele melifere ajută albinele, îmbunătățesc aerul și consumă cu până la 70% mai puțină apă decât gazonul clasic, atrăgând totodată zeci de specii de polenizatori.

Proiectul era unul „test”, iar succesul lui ar fi permis extinderea în alte cartiere din oraș.

La scurt timp după pregătirea terenului, zona a fost călcată, iar urmele adânci au distrus stratul de semințe.

Reprezentanții SGU spun că vor reface lucrările, dar atrag atenția că astfel de proiecte depind și de responsabilitatea comunității.

„Când ignorăm barierele de protecție sau efortul de amenajare, nu distrugem doar pământ și semințe, ci blocăm oportunitatea Ploieștiului de a evolua către un model de urbanism sustenabil”, a transmis SGU Ploiești.