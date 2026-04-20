Patrule anti-urși în Câmpina după aparițiile tot mai frecvente ale animalelor pe străzile orașului (VIDEO)

În contextul în care numărul urșilor prezenți pe străzile din Câmpina a crescut în ultima perioadă, Primăria anunță că, în următoarele zile, pe străzi vor fi organizate patrule, la diferite intervale orare, inclusiv noaptea. În urmă cu doar două zile, un exemplar a fost văzut pe strada B.P. Hasdeu, fără ca populația să fie avertizată prin mesaj RO-Alert.

Autoritățile din Câmpina au decis organizarea, în următoarele 10 zile, a unor patrule formate din Poliția Locală, Jandarmerie și reprezentanți ai Asociației Vânătorilor și Pescarilor. Acestea vor acționa pe întreg teritoriul municipiului, la intervale diferite, în special pe timpul nopții., cu scopul de a preveni apariția animalerlor sălbatice pe străzile municipiului.

În paralel, Primăria Câmpina susține căa transmis sesizări oficiale către Ministerul Mediului și Secretariatul General al Guvernului, solicitând modificarea legislației. Reprezentanții administrației locale consideră că fenomenul înmulțirii urșilor nu mai poate fi gestionat exclusiv la nivel local și solicită măsuri la nivel național.

sursa video-pagina de Facebook Câmpina 1503