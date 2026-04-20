Ședința PSD, în care e decisă soarta guvernului Bolojan, se desfășoară LIVE

Luni, 20 aprilie 2026, are loc ședința Partidului Social Democrat (PSD) în care se decide retragerea sprijinului acordat Guvernului condul de Ilie Bolojan. Mesajul afișat în cadrul ședinței: „Ajunge. Până aici”.

Aproximativ 5.000 de membri PSD decid azi, dacă vor continua alături de Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic. Liderii se așteaptă ca rezultatul să fie în mare parte pentru retragerea sprijinului, pentru că, după cum a declarat președintele partidului, Sorin Grindeanu, primarii, membrii simpli ai PSD sunt nemulțumiți.

Ședința a început cu imnul României. Apoi Sorin Grindeanu a urcat pe scenă și a spus că este „un moment decisiv pentru România și pentru PSD”.

„E timpul să tragem linie și să facem bilanțul, un bilanț în fața românilor, al indeplinirii al obiectivelor pe care ni le-am propus când am decis intrarea la guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai spus că „orice bilanț trebuie să vină la pachet cu o autoevaluare”, iar apoi i-a invitat pe scenă pe „vicepremierul Marian Neacșu și pe miniștri să își prezinte bilanțul”.

Ce au declarat miniştrii

Miniștrii PSD au fost invitați să-și prezinte bilanțul mandatului la ministerele pe care le conduc. Din sală lipsesc personalități marcante ale Partidului Social Democrat.

Vicepremierul Marian Neacșu a vorbit despre „rolul important” al PSD din ultimii cinci ani. „Am avut două priorități: protejarea oamenilor și investițiile”, a spus acesta pe scenă. El a criticat apoi creșterea TVA și creșterea accizelor.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii a susținut că „Guvernarea bazată pe tăieri a eșuat grav”. El a concluzionat că „Suntem deja într-o criză economică”.

„Acest moment de guvernare, bazat pe tăieri, a eșuat grav. Eu și colegii mei am trăit din plin acest model. (…) Aceste luni de guvernare au fost marcate de tălpi, blocate și amânări”, a mai spus el.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „La prețul energiei, am venit cu oferte de la 1,5-1,6 lei, avem și oferte la 0,9-1,1 lei. Poți rezolva problema sistemului energetic doar cu mai multă producție, mai multă stocare. O mare parte din ce făceau „băieții deștepți” am blocat.

