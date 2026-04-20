Ploiești: Ce lucrări la utilități sunt programate în această săptămână

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești și Apa Nova Ploiești au anunțat lista lucrărilor programate în această săptămână, care vizează atât reparații, cât și investiții în infrastructura de apă și termoficare.

Lucrări de reparații – termoficare (RASP):

PT 11 Bulevardul Republicii – strada Negru Vodă, colț bloc 35 A2 – remediere avarie rețea secundară RACC

PT 5 Malu Roșu – strada Vitejilor, în fața bloc 105, scara D – remediere avarie rețea termică secundară ACI

Lucrări de investiții – înlocuiri rețea apă (Apa Nova):

Strada Charles Darwin – rețea de apă și branșamente

Strada Berești – rețea de apă și branșamente

Strada Dragoș Vodă – rețea de apă și branșamente

Intrarea Brebenei – tronson Șoseaua Nordului – Școala Gimnazială „Grigore Moisil” – rețea de apă și branșamente

Lucrări de extindere și modernizare – apă și canalizare (Apa Nova):

Cartier Mitică Apostol – microstație de epurare ape uzate

Strada Cerbului – rețea de apă și branșamente

Strada Prigoriei – rețea de apă și branșamente

Strada Violetelor – rețea de apă și branșamente

Strada Canarului – rețea de apă și branșamente

Strada Lăstunului – rețea de apă și branșamente

Strada Paltinului – rețea de apă și branșamente

Strada Trestioarei – rețea de apă și branșamente

Strada Fluturilor – rețea de apă și branșamente

Strada Mierlei – rețea de apă și branșamente

Strada Energiei – rețea de apă și branșamente

Strada Acvilei – rețea de apă și branșamente

Strada Brândușelor – rețea de apă și branșamente

Strada Ferigii – rețea de apă și branșamente

Strada Răchitei – rețea de apă și branșamente

Strada Ciocârliei – rețea de apă și branșamente

Strada Gaterului – rețea de apă și branșamente

Strada Delfinului – rețea de apă și branșamente

Strada Plutelor – rețea de apă și branșamente

Strada Viilor – rețea de apă și branșamente

Strada Cetinei – rețea de apă și branșamente

Șoseaua Buftea – DN1A – rețea de apă și branșamente

Autoritățile locale transmit că lucrările sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice, solicitând în același timp înțelegerea cetățenilor pentru disconfortul temporar creat.