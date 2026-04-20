Ploiești: Ce lucrări la utilități sunt programate în această săptămână

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești și Apa Nova Ploiești au anunțat lista lucrărilor programate în această săptămână, care vizează atât reparații, cât și investiții în infrastructura de apă și termoficare.
- Publicitate -
Lucrări de reparații – termoficare (RASP):
- PT 11 Bulevardul Republicii – strada Negru Vodă, colț bloc 35 A2 – remediere avarie rețea secundară RACC
- PT 5 Malu Roșu – strada Vitejilor, în fața bloc 105, scara D – remediere avarie rețea termică secundară ACI
Lucrări de investiții – înlocuiri rețea apă (Apa Nova):
- Strada Charles Darwin – rețea de apă și branșamente
- Strada Berești – rețea de apă și branșamente
- Strada Dragoș Vodă – rețea de apă și branșamente
- Intrarea Brebenei – tronson Șoseaua Nordului – Școala Gimnazială „Grigore Moisil” – rețea de apă și branșamente
Lucrări de extindere și modernizare – apă și canalizare (Apa Nova):
- Cartier Mitică Apostol – microstație de epurare ape uzate
- Strada Cerbului – rețea de apă și branșamente
- Strada Prigoriei – rețea de apă și branșamente
- Strada Violetelor – rețea de apă și branșamente
- Strada Canarului – rețea de apă și branșamente
- Strada Lăstunului – rețea de apă și branșamente
- Strada Paltinului – rețea de apă și branșamente
- Strada Trestioarei – rețea de apă și branșamente
- Strada Fluturilor – rețea de apă și branșamente
- Strada Mierlei – rețea de apă și branșamente
- Strada Energiei – rețea de apă și branșamente
- Strada Acvilei – rețea de apă și branșamente
- Strada Brândușelor – rețea de apă și branșamente
- Strada Ferigii – rețea de apă și branșamente
- Strada Răchitei – rețea de apă și branșamente
- Strada Ciocârliei – rețea de apă și branșamente
- Strada Gaterului – rețea de apă și branșamente
- Strada Delfinului – rețea de apă și branșamente
- Strada Plutelor – rețea de apă și branșamente
- Strada Viilor – rețea de apă și branșamente
- Strada Cetinei – rețea de apă și branșamente
- Șoseaua Buftea – DN1A – rețea de apă și branșamente
Autoritățile locale transmit că lucrările sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice, solicitând în același timp înțelegerea cetățenilor pentru disconfortul temporar creat.