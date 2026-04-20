Cutremur de 7,5 grade în Japonia. A fost emisă alertă de tsunami

Un seism cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter s-a produs luni 20 aprilie, la ora 16:53 (07:53 GMT) în apele Pacificului, în largul coastei de nord-est a Japoniei, a anunțat agenția meteo niponă, citată de Reuters. A fost un cutremur de suprafață, s-a produs la doar 10 km adâncime.

Autoritățile japoneze au emis alertă de tsunami cu valuri de până la 3 metri în prefecturile Iwate, Aomori și în anumite zone din Hokkaido.

„Evacuați imediat regiunile costiere și zonele riverane către un loc mai sigur, cum ar fi un teren înalt sau o clădire de evacuare. Valurile seismice ar urma să lovească de mai multe ori. Nu părăsiți locurile sigure până când alerta nu este ridicată”, a transmis JMA.

Postul japonez de televiziune NHK și-a întrerupt imediat programul.

Între timp, trenul de mare viteză Tohoku Shinkansen a fost suspendat între stațiile Tokyo și Shin-Aomori.

De asemenea, specialiștii verifică dacă seismul a provocat probleme la centralele nucleare Fukushima Daiichi și Daini.

Până în acest moment nu există informații despre posibile victime ale cutremurului.