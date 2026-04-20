Concurs pentru copii „R.E.S.P.E.C.T. față de natură” organizat de Școala Spectrum Ploiești

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Ploiești organizează, pe 16 mai 2026, concursul de creație plastică „R.E.S.P.E.C.T. față de natură”, un eveniment dedicat copiilor care vor să își exprime creativitatea și preocuparea pentru protejarea mediului.

Evenimentul va avea loc la Joy Park Ploiești, în intervalul orar 09:00 – 11:30, și își propune să îi încurajeze pe cei mici să devină mesageri ai naturii prin desen și pictură.

Concursul este inspirat de valorile R.E.S.P.E.C.T. — Responsabilitate, Empatie, Străduință, Perseverență, Excelență, Creativitate și Toleranță — și îi provoacă pe participanți să redea, în mod artistic, cum pot contribui la protejarea naturii.

Evenimentul este gândit ca o experiență educativă și creativă, în care copiii pot învăța despre importanța mediului într-un mod plăcut și interactiv.

La competiție sunt așteptați copii de la grădiniță (grupa mijlocie și mare) și elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a III-a inclusiv.

Participanții pot alege între două tipuri de tehnici artistice: pictură (acuarelă sau acrilic) și desen (creion sau creioane colorate)

Cum se fac înscrierile

Participarea la concurs se face pe bază de înscriere online, prin completarea formularului pus la dispoziție de organizatori.

Înscrierile se fac aici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNwkWG_PekwCWpOAS6lcy7tq6z-Xjy2ToEJ3sBLka0yMRyPA/viewform