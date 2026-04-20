Sinucidere la Ploiești. Un bărbat de 65 de ani s-a aruncat de la etajul patru

Un bărbat în vârstă de 65 de ani a murit după ce s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc situat pe Aleea Cătinei din Ploiești. Tragedia a avut loc sâmbătă, 8 aprilie.

Potrivit primelor informații transmise de către polițiștii prahoveni, echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva acestuia viața.

Ajunși la fața locului, medicii au constatat decesul bărbatului, leziunile suferite fiind incompatibile cu viața.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.