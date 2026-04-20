Trafic blocat pe DN 72 la Brătășanca după un accident între un ansamblu de vehicule și un autoturism

Un accident rutier s-a produs luni, 20 aprilie, pe DN 72, în zona localității Brătășanca, unde un ansamblu de vehicule a fost implicat într-o tamponare cu un autoturism. În urma impactului, traficul rutier este blocat.

- Publicitate -

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 72 Târgoviște – Ploiești, în apropierea localității Brătășanca, după ce a avut loc o coliziune între un autoturism și un ansamblu de vehicul.

În urma accidentului, nu au fost identificate persoane care să necesite îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit echipaje de poliție pentru gestionarea situației și dirijarea traficului în zonă.

- Publicitate -

Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 11:30.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să respecte indicațiile polițiștilor.