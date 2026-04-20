Vreme rece și ploi în Prahova. Ninsori și vânt puternic în zona de munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 20 aprilie, o informare meteo de ploi, dar și o atenționare de cod galben de vânt puternic și ninsori la munte, inclusiv pentru Prahova. Izolat va cădea grindină.

Potrivit ANM, informarea meteo ANM de ploi și descărcări electrice este valabilă în intervalul 20 aprilie, ora 10.00 – 23 aprilie, ora 10.00.

„Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25…35 l/mp. Izolat va cădea grindină”, a precizat ANM.

La munte vor fi precipitații mixte (averse de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă.

„Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…80 km/h. Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni”, a precizat ANM.

Cod galben de vânt puternic, lapoviță și ninsoare la munte

ANM a emis, luni, și o atenționare de cod galben de vânt puternic, în zona de munte din Prahova, avertizare valabilă în intervalul 20 aprilie, ora 12 – 20 aprilie, ora 22.

