Petrolul lovită din nou de coșmarul ”Stalin”

Petrolul a făcut doar 1-1 cu Hermannstadt, în etapa a 5-a a play-outului și a pierdut două puncte prețioase în lupta pentru evitarea retrogradării. Cu un succes, ploieștenii s-ar fi distanțat la șapte puncte de echipa din Sibiu și ar fi luat o opțiune serioasă ca să scape de retrogradarea directă.

Deși Petrolul a dominat copios partida și a condus cu 1-0, prin golul lui Roche, rezultatul de egalitate a fost stabilit după un penalty acordat din camera VAR. Iar cel care a semnalizat presupusa infracțiune este o mai veche cunoștință a Petrolului.

Sebastian Colțescu, unul dintre cei mai vechi arbitri din Superligă, este cel care i-a atras atenția centralului Horia Mladinovici la faza în care mingea cade între Roche și un atacant al Sibiului.

Reluările arată că balonul i-a atins pe amândoi pe mână, iar mai mult decât atât mingea a venit de sus și nu l-a prins pe fundașul Petrolului într-o poziție nefirească. Decizia acordării loviturii de la 11 metri i-a aparținut lui Mladenovici, care însă în primă fază nu a remarcat nimic incorect la faza respectivă.

Colțescu a fost poreclit Stalin

Colțescu este autorul celui mai mare jaf din istoria modernă a Petrolului, în februarie 2025 el anulând două goluri echipei antrenate atunci de Adrian Mutu, într-un meci cu UTA, pierdut de ploieșteni cu 0-1. Ambele decizii au venit după semnalizări din camera VAR, care au aparținut lui Andrei Antonie.

La vremea respectivă, Mutu a cerut excluderea lui Colțescu din arbitraj, până la finalul sezonului, iar clubul Petrolul a solicitat recuzarea lui, dar centralul din Craiova a fost reabilitat de Comisia Centrală a Arbitrilor și reinclus în circuit. Pentru prestația lui de atunci, Dumitru Dragomir l-a poreclit pe Colțescu cu numele fostului conducător sovietic, Stalin, deoarece încerca să aibă o atitudine autoritară, într-o manieră cvasi-violentă.

Același Colțescu este personajul care a avut o tentativă de sinucidere în 2008, din motive amoroase, dar și cel care l-a făcut negru pe unul dintre secunzii turcilor de la Istanbul Bașaksehir, la un meci din cupele europene cu PSG.

Mehmet Topal e convins că nu a fost penalty

Arbitrajul de la meciul cu Hermannstadt l-a enervat până și pe Mehmet Topal, cunoscut ca un antrenor decent și reținut în declarații controversate.

„În general, sunt mulțumit de jocul echipei. Am avut multe ocazii. Putea să fie diferit scorul final al partidei. Nu e atât de ușor pentru jucători să evolueze în asemenea meciuri, pentru că sunt două echipe care încearcă să se salveze de la retrogradare.

Doar acea fază de penalty m-a supărat. După părerea mea, penalty-ul a fost acordat prea ușor. Roche nu avea unde să pună mâinile în duelul pe care l-a avut. O să analizăm faza în vestiar. 100% nu a fost penalty.

Le mulțumesc jucătorilor, dar și suporterilor care au fost lângă noi. Am vrut să câștigăm și să le oferim cele trei puncte. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci. Când nu poți învinge, e important să nu pierzi”, a spus Mehmet Topal după joc.

Petrolul joacă etapa viitoare, vineri, de la ora 20.30, pe terenul campioanei FCSB și va avea avantajul unei zile în plus de odihnă, deoarece echipa lui Gigi Becali evoluează abia diseară, de la ora 20.30, la Farul.