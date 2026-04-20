Bărbat căutat cu scafandri într-un lac din Boldești Grădiștea după ce a căzut din barcă

Alertă în Prahova, în satul Boldești din comuna Boldești Grădiștea după ce un bărbat în vârstă de aproximativ 47 de ani a căzut într-un lac de pe raza localității.

„În jurul orei 07:40, a fost primit un apel prin SNUAU 112 care semnala faptul că o persoană ar fi căzut dintr-o barcă într-un lac situat pe raza comunei Boldești-Grădiștea, satul Boldești.

La locul intervenției au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentului Mizil, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și o barcă.

Totodată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj de scafandri”, au transmis luni dimineață reprezentanții ISU Prahova.

Conform informațiilor disponibile până în acest moment, este vorba despre un bărbat, în vârstă de aproximativ 47 de ani, care nu a mai ajuns la mal, fiind recuperată doar ambarcațiunea utilizată de acesta.

Vom reveni cu detalii