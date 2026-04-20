Peste 1.200 de șoferi din Prahova, sancționați într-o săptămână pentru viteză. Zeci de permise, reținute

Polițiștii rutieri din Prahova au aplicat peste 1.200 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale, în perioada 13–19 aprilie 2026, în cadrul acțiunii europene „ROADPOL – SPEED”. Zeci de șoferi au rămas fără permis, iar în trei cazuri au fost înregistrate viteze extreme, cu peste 70 km/h peste limita legală.

Acțiunea, desfășurată de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, a vizat reducerea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive. Deși autoritățile au anunțat din timp intensificarea controalelor, mulți conducători auto au ignorat avertismentele și au continuat să încalce legea.

Aproximativ 1.250 de abateri și zeci de permise reținute

Controalele au avut loc zilnic, pe principalele artere din județ, polițiștii folosind aparate moderne de măsurare a vitezei. În total, au fost constatate aproximativ 1.250 de abateri la regimul legal de viteză.

În 36 de cazuri, șoferii au rămas fără permis, după ce au depășit limita legală cu peste 50 km/h sau au comis alte abateri grave. De asemenea, trei conducători auto au fost surprinși circulând cu viteze extrem de ridicate, depășind cu mai mult de 70 km/h limita admisă. În aceste situații, polițiștii au dispus suspendarea permisului pentru 120 de zile, fără drept de circulație.

Viteza, una dintre principalele cauze ale accidentelor grave

Reprezentanții IPJ Prahova atrag atenția că viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte limitele legale și să adapteze viteza în funcție de trafic și condițiile de drum, pentru a preveni tragediile.

Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, anunță autoritățile, care promit sancțiuni ferme pentru abaterile de la legislația rutieră.