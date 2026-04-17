Bolojan: „Zarurile au fost aruncate”. Premierul acuză PSD de lipsă de bun-simț

Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi, la Radio România Actualități, că știe deja ce decizie va lua PSD în ședința programată luni, sugerând că social-democrații vor vota retragerea sprijinului politic pentru actualul guvern. Șeful Executivului a afirmat că situația politică a ajuns într-un punct critic și că o eventuală ruptură a coaliției ar genera o criză inutilă pentru România.
„Dacă ne-am lua după declarațiile de până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD va vota luni că nu va mai colabora cu premierul Bolojan”, a spus acesta.
Declarațiile vin în contextul tensiunilor crescânde din coaliția de guvernare, unde, în ultimele luni, schimburile de acuzații între partide au devenit tot mai frecvente.
Acuzații directe la adresa liderilor PSD
Premierul a criticat modul în care liderii PSD au gestionat relația din coaliție, afirmând că unele acțiuni au încălcat protocolul de guvernare și regulile de colaborare politică.
Bolojan a susținut că atacurile publice repetate și „jocul dublu” practicat de partenerii de coaliție au afectat funcționarea guvernului și performanța administrativă. El a acuzat conducerea social-democrată că pune strategia politică de partid înaintea intereselor țării.
În același timp, premierul a declarat că nu intenționează să demisioneze, argumentând că România are nevoie de stabilitate guvernamentală.
„Am deranjat interese”
Ilie Bolojan a mai declarat că reformele inițiate de guvern au afectat interesele unor grupuri din sistemul public.
„În cămara cu șobolani am aprins becurile. Clar am deranjat”, a spus premierul, referindu-se la măsurile de reducere a risipei și la controalele din companiile de stat.
Potrivit acestuia, limitarea cheltuielilor nejustificate și verificarea managementului unor instituții publice au provocat reacții politice puternice.
Premierul a precizat că nu a pregătit pași concreți pentru perioada următoare, deoarece consideră că actuala criză politică nu a fost provocată de el, ci de deciziile PSD.
