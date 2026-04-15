Ziua în care pasiunea pentru motoare va prinde aripi într-un supereveniment lângă Ploiești

Pe 30 mai 2026, Aerodromul Strejnicu devine din nou locul unde pasiunea pentru motoare prinde aripi. Tradiționalul miting aviatic de la Aeroclubul Gheorghe Bănciulescu din Strejnicu revine într-un format spectaculos, îmbinând tradiția mitingurilor aeronautice cu energia și diversitatea culturii auto și moto sub denumirea ”Avioane și Motoare – Ploiești Airshow”

Un eveniment de tradiție, născut din pasiune

De peste 15 ani, acest eveniment a atras iubitorii de aviație din întreaga regiune, oferind demonstrații aeriene impresionante și momente care îți taie respirația.

În 2026, experiența este dusă la un alt nivel: pe lângă show-ul aviatic, publicul va putea admira o expoziție specială de mașini de epocă, automobile tunate și motociclete – fiecare cu propria poveste, stil și personalitate.

Pentru prima dată într-un astfel de context, principalele cluburi de robotică din Prahova își vor etala roboții cu care au câștigat premii foarte importante naționale, europene și mondiale. Alături de ei, Universitatea de Petrol și Gaze, ”creierul tehnic” al orașului își va prezenta oferta pentru anul universitar viitor.

Cerul va vibra sub evoluțiile piloților, în timp ce la sol, motoarele vor spune o altă poveste – una despre design, pasiune și inginerie.

Este un eveniment gândit pentru toate vârstele: de la familii în căutare de experiențe memorabile, până la pasionați hardcore de aviație și automotive.

Momente unice pe pistă

Organizatorii, Aeroclubul României și Grupul Observatorul Prahovean pregătesc surprize de proporții, toate pentru o experiență unică.

Zborurile acrobatice vor avea pe 30 Mai concurență de la sol, chiar de pe pista Aerodromului. Astfel, se va încerca întrecerea unui avion aflat în zbor, cu mașini de mare putere, care vor accelera în linie, având sub capotă peste 700 HP. Este doar unul dintre elementele de noutate, surprizele fiind pregătite pentru întreaga durată a zilei.

Pentru pasionații de tehnică și inovație, la sol, cluburile de robotică ale elevilor prahoveni, medaliați la Campionate Modiale, vor face demonstrații impresionante.

Atmosfera va fi completată de zonele „food & fun”, unde vizitatorii vor găsi preparate variate, zone de relaxare și activități recreative. Practic, o zi întreagă în care adrenalina, relaxarea și distracția se îmbină perfect.

Muzica de calitate și sonorizarea de excepție sunt ingredientele fără de care nu se putea realiza un astfel de eveniment, iar susținerea Filarmonicii Paul Constantinescu este garanția succesului.

„Motoare & Avioane – Ploiești Airshow” nu este doar un eveniment – este o celebrare a vitezei, a tehnologiei și a comunității. Pe 30 mai, la Strejnicu, motoarele nu doar că pornesc… ci creează spectacol.

Alături de organizatori, Aeroclubul României și Grupul Observatorul Prahovean se află și echipa Retrocars România, cea care orchestrează un alt eveniment de tradiție, ”De la cal, la cai putere”, cea de a patra ediție urmând a se desfășura la doar o săptămână după ”Avioane și motoare”, pe 5-7 iunie, la Hipodromul din Ploiești. Ambele evenimente beneficiază și de susținerea Asociației Eurospirit.

