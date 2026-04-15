Șeful ITM București, revocat după scandalul „Lamborghini”

Costel Grojdea a fost revocat din funcția de șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București, după scandalul izbucnit în urma apariției sale la serviciu la volanul unui autoturism de lux. Decizia a fost luată de ministrul Muncii, care a dispus încetarea detașării acestuia din Capitală.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Grojdea fusese surprins venind la serviciu la volanul unui Lamborghini Urus estimat la aproximativ 300.000 de euro, mașină care nu figura în declarația sa de avere. În anul 2025, veniturile sale din funcția de la ITM Iași au fost de 80.000 de lei.

Oficialul a susținut că mașina nu îi aparține, explicând că ar fi fost rugat de un prieten să o ducă la revizie în București.

După revocarea din funcție, Costel Grojdea urmează să revină la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, unde va ocupa din nou o funcție de conducere sau execuție, în funcție de decizia instituției.

Aici, acesta va avea un salariu de bază brut lunar de aproximativ 14.722 de lei, la care se pot adăuga sporuri și alte indemnizații, conform legislației în vigoare, notează Antena 3.