Accident pe A0: un autoturism a lovit glisiera. O persoană rănită, trafic blocat

Traficul rutier este oprit temporar, în această după-amiază, pe autostrada A0 – Centura București, pe sensul de mers către autostrada A2 București–Constanța, după ce un autoturism a lovit glisiera și a rămas imobilizat pe carosabil.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul s-a produs între localitățile Glina și Popești-Leordeni, în județul Ilfov.

În urma impactului, o persoană a fost rănită și necesită îngrijiri medicale.

Polițiștii le recomandă șoferilor să manifeste prudență la volan și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

Un cititor ne-a trimis imagini de la locul impactului: