Afacerea dulce care a crescut odată cu un oraș: povestea Cofetăriei Acapulco din Ploiești și rețetele care au trecut testul timpului

Într-o lume în care gusturile se schimbă rapid, iar vitrinele sunt tot mai pline de culori artificiale și deserturi standardizate, într-un colț din Ploiești, mai exact pe strada I.L.Caragiale, din „buricul” orașului, există un loc unde timpul pare că a încetinit. Cofetăria Acapulco nu este doar o afacere, ci o moștenire de familie, o poveste despre tradiție, muncă și pasiunea pentru dulce dusă mai departe din generație în generație.

De peste 34 de ani, aici, la cofetăria Acapulco, se păstrează același principiu simplu: gustul autentic nu se negociază, fiindcă locul nu este doar unul unde cumperi prăjituri. Este o poveste despre tradiție, disciplină și o încăpățânare sănătoasă de a face lucrurile „ca la carte”, totul din respect pentru client.

De la o idee la un reper local

Povestea a început într-o perioadă în care piața dulciurilor din oraș era abia conturată. Tatăl Elenei Soare, om cu experiență în comerț, a intuit potențialul. Alături de Ciprian, fiul cel mare, a pus, acum mai bine de trei decenii, bazele unei afaceri care s-a dovedit una solidă, care a rezistat timpului și vremurilor.

„Era o necesitate pe piața ploieșteană de dulciuri și patiserie. Tatăl meu a simțit că este o direcție bună și a avut curajul să înceapă”, povestește Elena.

La început, oferta era simplă, dar solidă: prăjituri clasice, rețete tradiționale și ingrediente curate. „Acum 34 de ani vindeam produse clasice și am păstrat aceste rețete până astăzi. Le-am moștenit de la bunica mea și de la maeștri cofetari”,mai spune antreprenorul.

O copilărie printre prăjituri

Pentru Elena Soare, dar și pentru frații ei, cofetăria nu este doar un business, ci parte din identitatea unei familii.

„Eu nu mă văd făcând altceva. Așa am crescut, printre dulciuri. Copilăria mea a fost înconjurată de miros de vanilie, ciocolată, fructe și blat proaspăt. A fost o copilărie foarte frumoasă”, mărturisește ea.

Astăzi, împreună cu frații săi mai mari, Daniel și Ciprian, continuă ceea ce părinții au început. Afacerea a rămas una de familie, iar fiecare decizie este luată cu aceeași grijă ca la început.

„Fiind o afacere de familie, fiecare produs este făcut ca și cum ar fi pentru noi. Pasiunea se simte în fiecare înghițitură”, spune Elena Soare.

Tradiție, dar și adaptare la vremurile noi

Deși baza a rămas aceeași, adaptarea la noile tendințe a fost inevitabilă. Cofetăria Acapulco a evoluat fără să-și piardă identitatea.

„Piața s-a dezvoltat și a trebuit să fim în tendințe. Am introdus ciocolata belgiană,mai nou și pe cea Dubai, fructe exotice, practic, am adus plus valoare produselor. Dar în tot am păstrat mereu varianta bio: ouă, făină, frișcă naturală”, explică Elena Soare. Antreprenorul mai spune că rețetele nu apar peste noapte. Sunt testate, ajustate și perfecționate în timp.

„Avem rețete secrete. Ca să ajungi la o rețetă perfectă, muncești mult la ea. Unele sunt sezoniere, pe bază de fructe proaspete, altele sunt inspirate din ingrediente aduse din Belgia sau Asia”, mai spune aceasta.

Calitatea, regula de la care nu se abate nimeni la Acapulco

Unul dintre pilonii afacerii locale care a rezistat timpului este respectul față de client, tradus printr-o grijă delicată pentru calitate.

„Niciodată nu facem rabat de la calitate. Suntem de prea mulți ani în piață ca să ne permitem asta. Respectul față de client și rigurozitatea cu care lucrăm ne definesc”, afirmă Elena Soare.

Produsele, mai spune antreprenorul ploieștean, sunt realizate zilnic, în laborator propriu, fără compromisuri.

„Prajiturile, dar și produsele de patiserie, sunt, cum se spune, de azi pe azi. Nu folosim praf de ou sau conservanți. Folosim frișcă naturală și ingrediente certificate. Acesta este motivul pentru care rezistăm pe piață”, adaugă ea.

O echipă care face diferența

În spatele vitrinei se află o echipă de 29 de oameni, fiecare cu un rol bine definit: cofetari, patiseri, ajutori și artiști care modelează figurine din marțipan sau orice alt produs.

„O parte dintre angajați sunt cu noi de la început. Dar avem și oameni noi, formați în Belgia și Italia. Este o piață în continuă dezvoltare și trebuie să înveți constant”, explică Elena Soare.

Dulciurile care aduc oamenii înapoi

De-a lungul anilor, clienții nu doar că au revenit, dar au devenit parte din poveste.

„Am fidelizat clienții. Ne cunosc produsele și au încredere în noi. Clientul vine după calitate, vine pentru că are încredere în ceea ce noi îi oferim”, mai spune Elena Soare.

În perioadele aglomerate, mai povestește antreprenorul, cum sunt sărbătorile, cele mai căutate sunt produsele tradiționale.

„De Paște, cozonacii și pasca sunt cele mai cerute. Pe lângă acestea, torturile, mini prăjiturile și deserturile moderne, precum mousse-ul de zmeură sau prăjitura Mango, sunt foarte apreciate”, explică ea.

Tradiția care nu se demodează

Cofetăria Acapulco rămâne un exemplu rar de echilibru între trecut și prezent. Produsele au un termen de valabilitate mai scurt, dar un gust autentic, exact ca în cofetăriile de altădată.

„Produsele noastre sunt ca în perioada antebelică. Nu folosim conservanți sau prafuri chimice. Preferăm să păstrăm gustul real, chiar dacă asta înseamnă mai multă muncă”, mai adaugă antreprenorul local.

Într-o industrie competitivă, Elena Soare, aidoma fraților ei Daniel și Ciprian, nu vede concurența ca pe o amenințare.

„Nu mi-e frică de concurență. Este benefică. Te motivează să fii mai bun și să-ți păstrezi standardele”, concluzionează ea.

După mai bine de trei decenii, povestea Cofetăriei Acapulco continuă să fie scrisă zilnic, în fiecare blat pufos, în fiecare cremă fină, ori fiecare prăjitură răcoroasă cu fructe și în fiecare client care revine pentru gustul copilăriei.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de cofetăria Acapulco și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Acapulco nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui. Articolul face parte din campania rulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.

