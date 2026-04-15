Bătaie într-un sediu AUR: „Mi-am dat viața pentru partid”. Scenele au fost filmate

Un incident violent a avut loc într-un sediu al partidului AUR, unde un conflict între membri s-a transformat într-o bătaie. Filmarea a devenit virală în mediul online.

- Publicitate -

Potrivit informațiilor publicate de digi24.ro, un bărbat a devenit agresiv și a sărit la gâtul unui deputat, reproșându-i că l-ar fi jignit. În imagini se aude cum acesta strigă: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Eu mi-am dat viața pentru partidul ăsta”, înainte de a încerca să-l lovească.

Reprezentanții AUR au transmis ulterior un punct de vedere oficial, susținând că filmarea nu este recentă și că nu s-ar fi petrecut în sediul central al partidului.

- Publicitate -

Potrivit acestora, nu ar fi fost vorba despre o bătaie propriu-zisă, ci despre o tentativă de agresiune asupra deputatului implicat în conflict. De asemenea, incidentul ar fi avut loc în urmă cu câteva luni, într-o filială din județul Harghita.