RobotiKa Junior 2.0 la AFI Ploiești: copiii pot construi roboți gratuit. O zi de ateliere și inovație pentru cei mici

Sâmbătă, 26 aprilie, AFI Ploiești devine timp de opt ore un spațiu în care curiozitatea copiilor se împletește cu tehnologia. Echipele de robotică BraveBots și LittleBrave, care au transformat Ploieștiul într-un adevărat centru al tehnologiei educaționale, revin cu a doua ediție a RobotiKa Junior, un eveniment gândit special pentru familiile care vor să descopere împreună lumea roboticii și a inovației.

Evenimentul este deschis tuturor, de la copiii care n-au atins niciodată un robot, până la pasionații care știu deja ce înseamnă LEGO Spike sau Line Follower.

Intrarea este liberă, atmosfera este una prietenoasă, iar programul este construit în jurul unui singur principiu: orice copil poate fi un inventator.

Între orele 10:00 și 18:00, participanții vor găsi ateliere hands-on cu kituri LEGO Spike și LEGO Classic, zone de demonstrații cu roboți Line Follower, standuri expoziționale ale echipelor FIRST LEGO League din regiune, dar și surprize pregătite de organizatori.

BraveBots este echipa care a pornit de la un club de liceu și a ajuns să câștige în iulie 2025 European Premier Event în Olanda, în fața a 96 de echipe din toată lumea. Tot ei au organizat ediții anterioare ale festivalului RobotiKa la UPG Ploiești, evenimente care au crescut an de an și au adus în fața publicului ploieștean o comunitate vie, entuziastă și serioasă în tot ceea ce face.

RobotiKa Junior 2.0 este locul în care orice copil poate construi primul său robot și poate pleca acasă cu o nouă dorință de a crea. Nu aveți nevoie de pregătire prealabilă, de echipament special sau de bilete, ci doar de o sâmbătă liberă și de dorința de a vedea cum arată viitorul.

”Vă așteptăm sâmbătă, 26 aprilie, AFI Ploiești, orele 10:00 și 18:00!” este mesajul organizatorilor.