Intervenție în forță a mascaților la Mizil, de Paște, după amenințarea unei patrule de poliție [VIDEO]

Două echipaje de mascați, alături de jandarmi și mai multe echipaje de poliție au intervenit în forță în seara primei zile de Paște la Mizil. Acțiunea a fost necesară după ce mai multe persoane au amenințat în cursul zilei o patrulă de poliție și au lovit autospeciala.

- Publicitate -

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că duminică, în jurul orei 16.50, mai multe persoane organizaseră o petrecere în toată regula pe trotuarul din fața casei.

Polițiști amenințați

O patrulă de poliție a trecut prin zonă și a cerut petrecăreților să strângă boxele și să reducă volumul muzicii. Acest lucru i-a nemulțumit pe petrecăreți, care au început să lovească autospeciala de poliție și să-i amenințe pe oamenii legii.

- Publicitate -

Polițiștii au reușit să se retragă fără ca nimeni să fie lovit și au solicitat sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale.

Seara, mascații SAS însoțiți de alte forțe de ordine au ajuns la Mizil pentru a restabili ordinea publică.

Potrivit Poliției Prahova, o persoană a fost reținută pentru 24 de ore și au fost aplicate peste 20 de sancțiuni.

- Publicitate -

Intervenție în forță a mascaților

„La data de 12 aprilie 2026, pe raza orașului Mizil, forțele de ordine au intervenit în exercitarea atribuțiilor legale, în vederea asigurării ordinii și liniștii publice, în contextul apariției unei stări conflictuale generate de comportamente contrare normelor de conviețuire socială.

În cursul intervenției, persoanele implicate au manifestat o atitudine ostilă față de autoritatea statului, materializată prin amenințări cu acte de violență la adresa forțelor de ordine, precum și prin acțiuni de natură a aduce atingere bunurilor aparținând instituțiilor publice. Aceste conduite au impus o reacție instituțională fermă, proporțională și adaptată situației operative, în scopul restabilirii climatului de ordine și siguranță.

Sub coordonarea procurorului competent, au fost desfășurate activități investigative complexe, fiind mobilizate resurse operative adecvate pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru stabilirea cu exactitate a contribuției fiecăreia la comiterea faptelor.

- Publicitate -

În urma probatoriului administrat, față de persoanele implicate au fost dispuse măsuri legale, atât de natură contravențională, cât și penală, inclusiv măsura reținerii pentru 24 de ore față de una dintre persoane, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și distrugere”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.

„Structurile de ordine publică acționează permanent, cu profesionalism și fermitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, veghează neîntrerupt la respectarea legii și intervin ori de câte ori ordinea publică este tulburată.

Menținerea unui climat de siguranță reprezintă o prioritate constantă, iar răspunsul instituțional este unul prompt, echilibrat și ferm, în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

- Publicitate -

Cercetările sunt continuate în mod direct de către procurorul de caz, sub aspectul laturii penale a faptelor săvârșite de persoanele implicate în incident”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Imagini de la intervenția mascaților

Un cititor al ziarului ne-a trimis pe adresa redacției cu intervenția mascaților surprinsă de o cameră de supraveghere.