Cine este bărbatul din Mizil care a amenințat cu sabia polițiștii în ziua de Paște. Decizia instanței

Bărbatul în vârstă de 49 de ani din Mizil reținut pentru 24 de ore în ziua de Paște, în urma unei intervenții în forță a mascaților, a fost plasat în arest la domiciliu.

Potrivit portalului instanței, acesta se numește Ștefan Ștefan-Vasile.

Intervenție în forță a mascaților la Mizil, în ziua de Paște

Vă reamintim că, duminică după amiază, în Prima Zi de Paște, acesta a amenințat că va lovi cu o sabie o patrulă de poliție, care îi ceruse să dea muzica mai încet și să strângă boxele de pe trotuarul străzii.

Solicitarea oamenilor legii a stârnit indignarea și altor persoane care au început să lovească autospeciala de poliție.

Polițistul și jandarmul care se aflau în aceeași patrulă au reușit să se retragă, astfel încât nimeni nu a fost rănit, și au solicitat sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale.

În seara zilei de duminică două echipaje de mascați ai SAS, alături de jandarmi ai Grupării Mobile Ploiești și alte forțe de ordine au intervenit la Mizil pentru a restabili ordinea și siguranța publică.

În urma acțiunii au fost aplicate peste 20 de sancțiuni contravenționale, iar o persoană a fost reținută pentru 24 de ore.

După expirarea reținerii, bărbatul vizat de măsură, Ștefan Ștefan-Vasile, a fost plasat în arest la domiciliu

Decizia instanței

Respinge cererea de arestare preventivă formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil.

Admite cererea inculpatului formulată prin apărător, privind luarea măsurii arestului Ia domiciliu față de inculpatul Ștefan Ștefan-VasiIc pe o durată de 30 zile, începând cu data de 13.04.2026 și până Ia data de 12.05.2026, inclusiv.

În baza disp. art. 221 alin. I C.pr. penală impune inculpatului obligația de a nu părăsi domiciliul din Mizil, str. XXXXXX, județul Prahova fără permisiunea organului judiciar, respectiv fără permisiunea instanței.

În baza disp. art. 221 alin. 2 C. pr. penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligații:

a) să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instanței, ori de câte ori este chemat

b) să nu comunice cu participanții la comiterea infracțiunilor sau cu martorii din prezenta cauză.

În baza disp. art. 221 alin. 4 C.pr. penală atrage atenția inculpatului că, în caz de încălcare, cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

În baza disp. art. 275 alin. 3 C. pr. penală cheltuielile judiciare avansate de Stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept la contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei absenți. Pronunțată în camera de consiliu, azi 13.04.2026, ora 13,35.

Oameni în stradă la Mizil, după intervenția mascaților

Precizăm că intervenția în forță a luptătorilor SAS care a avut loc duminică seara la Mizil a stârnit nemulțumirea mai multor persoane.

Oamenii sunt de părere că intervenția nu a fost una proporțională și că au fost lovite inclusiv persoane nevinovate.