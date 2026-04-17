Ancheta în cazul câinilor omorâți la adăpostul din Boldești Scăeni se extinde. Alte cinci persoane sunt cercetate

Ancheta deschisă de polițiștii prahoveni în urma perchezițiilor făcute pe 5 martie la adăpostul de câini de la Boldești Scăeni se extinde. Oamenii legii au stabilit că alte cinci persoane au fost implicate în acte de ucidere a animalelor, fără drept, în formă continuată.

Potrivit IPJ Prahova, cei cinci au vârste cuprinse între 27 și 69 de ani și au fost plasați sun control judiciar.

„În continuarea cercetărilor efectuate de polițiști la data de 5 martie a.c., sub coordonarea procurorului de caz, au condus la documentarea unei cauze penale de amploare, vizând săvârșirea unor infracțiuni grave contra regimului de protecție a animalelor, precum și infracțiuni conexe.

În urma cercetărilor desfășurate în dosarul penal respectiv, în baza probatoriului administrat, la data de 15 aprilie 2026, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de alte cinci persoane, cu vârste cuprinse între 27 și 69 de ani.

Din anchetă a reieșit faptul că, în mod repetat, pe parcursul unei perioade de timp, ar fi fost comise acte de ucidere a animalelor, fără drept, în formă continuată, fiind documentate mai multe acte materiale. De asemenea, în cauză au fost reținute și infracțiuni de instigare, complicitate, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cercetările au presupus activități investigative complexe, verificări extinse, corelarea informațiilor și administrarea unui volum semnificativ de probe, în vederea stabilirii cu exactitate a întregii activități infracționale și a rolului fiecărei persoane implicate.

Totodată, față de patru dintre persoanele respective, cu vârste cuprinse între 36 și 69 de ani, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile”, au transmis vineri după amiază reprezentanții Poliției Prahova.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale, recuperarea prejudiciului și dispunerea măsurilor legale ce se impun.