Ce au găsit autoritățile la adăpostul de câini din Boldești, după acuzații de eutanasieri în masă

Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de control au descins la adăpostul de câini fără stăpân din Boldești-Scăeni, unitate care are contracte cu numeroase primării din Prahova. În urma verificărilor, autoritățile au transmis pentru Observatorul Prahovean că nu au fost identificate nereguli majore privind condițiile în care sunt ținute animalele, ci doar unele administrative.

La acțiune au participat reprezentanți ai Poliției Animalelor și ai Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, după ce mai multe organizații de protecție a animalelor au reclamat posibile nereguli, în special eutanasieri în masă.

Probleme legate de…documente

„În urma acțiunii de la adăpostul de câini fără stăpân din Boldești-Scăeni nu au fost găsite nereguli privind condițiile în care sunt ținute animalele. Au fost identificate probleme la modul de întocmire a documentelor privind eutanasierea după termenul legal de 14 zile pentru care va exista și o sancțiune”, a declarat George Stratulat, directorul DSVSA Prahova, pentru Observatorul Prahovean.

Potrivit acestuia, un alt control a fost efectuat și la adăpostul pentru câini din Bucov, gestionat de Primăria Ploiești, fără a fi constatate probleme.

La aceeași concluzie au ajuns și polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

„Nu au fost găsite cadavre de animale sau dovezi privind rele tratamente la adăpostul pentru câini fără stăpân de la Boldești. Totuși, pentru extinderea verificărilor, a fost deschis un dosar penal in rem pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept”, a declarat Laura Antimiu, purtător de cuvânt al IPJ Prahova.

Conducerea adăpostului a respins acuzațiile iubitorilor de animale

Cu o zi înainte de controlul comun DSVSA – Poliția Animalelor, conducerea adăpostului din Boldești a respins acuzațiile printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Reprezentanții unității susțin că adăpostul funcționează legal, este verificat constant de autorități și că animalele sunt clinic sănătoase, vaccinate și microcipate.

Totodată, administratora ar fi solicitat primăriilor partenere ca minimum 60% din valoarea contractelor de capturare să fie direcționată către sterilizare.

Cine deține adăpostul

Adăpostul de câini din Boldești este deținut de societatea Heremy Animal Med SRL, aparținând medicului veterinar Emilia Herescu.

Potrivit publicației snoop.ro, între 2018 și ianuarie 2026, firma ar fi câștigat contracte în valoare de peste 1,4 milioane de euro. Conform aceleiași surse, în ultimii trei ani ar fi fost eutanasiați 81% dintre câinii aduși în adăpost.

Ancheta de la Boldești face parte dintr-un program amplu de controale declanșat de DSVSA, după suspendarea activității unui adăpost privat din Suraia, în urma apariției în spațiul public a unor imagini privind modul în care au fost tratați și eutanasiați câini.