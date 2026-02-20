Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de control au descins la adăpostul de câini de la Boldești Scăeni, care are contracte cu numeroase primării din Prahova.

Potrivit unor surse oficiale, astăzi și miercurea trecută, la fața locului au ajuns reprezentanți ai Poliției Animalelor și Direcția Sanitară Veterinară Prahova, după ce mai multe organizații de protecție a animalelor au reclamat nereguli.

UPDATE: Potrivit declarațiilor reprezentantului DSVSA Prahova, dr. Mircea Chirițescu, controlul a fost făcut la solicitarea IPJ Prahova.

„Ne-am deplasat la adresa adăpostului din Boldești-Scăeni, adăpost privat, pentru o verificare comună în urma unei sesizări a unei asociații iubitoare de animale. (…)

Aceștia au declarat că au suspiciunea că, în acest adăpost, s-au efectuat eutanasieri sau au existat cazuri de moarte naturală a câinilor, fără a fi înregistrate în documentele specificate de legislația sanitar-veterinară, în speță, decizii individuale de eutanasie, fișe de examinare clinică, alte documente”, a declarat acesta pentru Observatorul Prahovean.

Imagini VIDEO din centrul de la Boldești, filmate de reporterul Observatorul Prahovean:

Primele reacții oficiale

Reprezentanții IPJ Prahova au confirmat pentru Observatorul Prahovean situația și au declarat că o echipă a Biroului pentru Protecția Animalelor se află în drum spre adăpostul de la Boldești Scăeni.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul din Boldești Scăeni, Florin Ionuț Dincă (PNL), susține că nu a auzit de niciun scandal la adăpostul de câini.

„Primăria Boldești Scăeni are un contract cu firma care se ocupă de adăpost, care este privat. Este vorba despre un contract pentru capturarea câinilor fără stăpân, ciparea acestora și sterilizarea, conform legii, la fel ca alte primării din județ”, a precizat Florin Ionuț Dincă, primarul din Boldești Scăeni.

Directorul DSVSA Prahova, George Stratulat, a precizat că a existat un control miercuri la adăpostul privat din Boldești-Scăeni.

„Este un control tematic la toate adăposturile din Prahova. Alaltăieri a fost și la adăpostul din Boldești-Scăeni, iar pentru că în timpul controlului nu a fost prezent administratorul, astăzi s-a prezentat la sediul DSVSA cu documentele solicitate”, a precizat pentru Observatorul Prahovean George Stratulat, directorul DSVSA Prahova.

Conducerea adăpostului respinge acuzațiile

După ce în spațiul public au apărut mai multe acuzații cu privire la gestionarea câinilor fără stăpân, centrul a transmis pe Facebook următorul mesaj:

„Pentru cei care preferă realitatea în loc de postări virale:

Adăpostul funcționează legal, transparent și este verificat constant de autoritățile statului – nu o dată, nu de două ori, ci de sute de ori, cu același rezultat: condiții bune și foarte bune pentru câini.

Administratora adăpostului a cerut în mod repetat primăriilor partenere ca minimum 60% din valoarea contractelor de capturare să fie direcționată către sterilizare. Da, ați citit bine: prevenție, nu improvizație.

Câinii din adăpost sunt clinic sănătoși, , vaccinați și microcipați. Adică exact ce ne dorim cu toții… în teorie”.

Cine deține adăpostul de la Boldești

Adăpostul de câini de la Boldești este deținut de Heremy Animal Med SRL a medicului veterinar Emilia Herescu. Potrivit snoop.ro, între 2018 și ianuarie 2026, a câștigat contracte de peste 1,4 milioane de euro.

DSVSA Prahova a făcut trei controale în acești ani și nu a identificat nereguli, a transmis autoritatea la solicitarea Snoop.

Potrivit sursei citate, în ultimii trei ani, ar fi fost eutanasiați 81% dintre câinii pe care i-a adus în adăpostul său.

Despre câinii eutanasiați în adăpostul său, medicul Herescu a declarat: „I-am promovat, au fost și adoptați. Am cățeluși în adăpost care fac un an. Dar nu putem face față. (…) Fiind medic veterinar, nu mă interesează că nu se mai capturează, eu am meseria în mână”.

Un adăpost din Suraia, închis

Ancheta de la Boldești face parte dintr-un program amplu de control declanșat de DSVSA după ce activitatea adăpostului privat de câini din localitatea Suraia a fost suspendată de autorităţi. Măsura a fost luată după apariţia în spaţiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost trataţi şi eutanasiaţi câinii.

Potrivit adevarul.ro, pe reţelele de socializare ale unui ONG care are ca obiect de activitate protecţia animalelor au fost publicate imagini care ar fi fost surprinse în adăpostul privat de la Suraia, unde un câine era maltratat şi mai apoi eutanasiat. Adăpostul ar fi fost gestionat de un medic veterinar.

