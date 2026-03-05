Percheziții la adăpostul de câini din Boldești Scăeni într-un dosar de eutanasieri ilegale

Polițiștii prahoveni pun în aplicare în această dimineață 20 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de eutanasieri ilegale de câini. Descinderile sunt făcute la adăpostul de câini din Boldești-Scăeni, care în urmă cu două săptămâni a fost vizat de un control al Poliției Animalelor, dar și în județele Giurgiu, Ilfov și Constanța.

UPDATE Printre primăriile din Prahova care au sau au avut contract cu firme vizate de anchetă, care gestionează adăposturile de animale fără stăpân, se numără Băicoi, Mizil și Florești, potrivit unor surse judiciare.

Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție, fără drept, și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Vizate sunt două adăposturi de animale care în perioada 2025 – 2026 ar fi contracte cu mai multe unități primării, având ca obiect capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

Vă reamintim că pe 20 februarie, adăpostul de câini de la Boldești-Scăeni, a fost vizat de un control al Poliției Animalelor și al DSVSA-ului, tocmai ca urmare a unor astfel de acuzații.

În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptați sau revendicați, ar fi fost eutanasiați fără drept, cu încălcarea dispozițiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 și HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân și condițiile în care poate fi dispusă eutanasierea.

Totodată, în luna octombrie 2025, o societate comercială ar fi încheiat un contract de prestări servicii cu o unitate administrativ-teritorială, având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân.

Ulterior, reprezentanții societății ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat, în mod nereal, capturarea a peste 100 de câini, deși nu ar fi deținut capacitatea logistică necesară și nu ar fi executat integral serviciile contractate, inducând astfel în eroare autoritatea contractantă și obținând în mod injust suma de peste 100.000 de lei.

Numărul total al animalelor care fac obiectul verificărilor urmează a fi stabilit cu exactitate în cadrul anchetei.

În cauză, 9 persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, vor fi conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri.

Activitățile beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale-IGPR, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, de cel al polițiștilor din cadrul Direcției pentru Protecția Animalelor-IGPR, Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova, Serviciului Criminalistic Prahova, Serviciului de Investigații Criminale, Poliției Municipiului Ploiești, precum și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform dispozițiilor legale în vigoare.

UPDATE Dintr-o regretabilă eroare, în articolul inițial a apărut informația potrivită căreia și primăria din Boldești Scăeni ar fi vizată de percheziții.