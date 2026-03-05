Poliția a ridicat documente de la Direcția Sanitară Veterinară Prahova privind eutanasierile ilegale de câini

În această dimineață, polițiștii au ridicat documente de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (DSVSA) Prahova privind eutanasierile ilegale de câini de la adăpostul din Boldești Scăeni.

- Publicitate -

Percheziții la adăpostul de câini de la Boldești

Joi, 5 martie, polițiștii prahoveni au descins la adăpostul privat de câini din Boldești Scăeni în cadrul unui dosar penal deschis pentru infracțiunile de înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție, fără drept, și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De asemenea, polițiștii au ridicat documente de la mai multe primării din Prahova, care au avut contracte cu diverse societăți pentru ridicarea câinilor fără stăpân. Detalii aici:

- Publicitate -

Polițiștii au ridicat documente din sediul DSVSA Prahova

Surse judiciare au confirmat pentru Observatorul Prahovean că vizată de perchezițiile de astăzi este și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (DSVSA) Prahova.

În ultimii ani, instituția a efectuat mai multe controale la adăposturile de câini din județ, în urma unor sesizări ale iubitorilor de animale, dar nu ar fi găsit nereguli majore privind eutanasieri ilegale sau rele tratamente aplicate animalelor.

”Noi am pus la dispoziția polițiștilor toate documentele pe care ni le-au solicitat. Știu că este vorba de un dosar in rem, adică pentru faptă, care nu vizează deocamdată persoane” a declarat pentru Observatorul Prahovean, George Stratulat, directorul executiv al DSVSA Prahova.

Cine deține adăpostul

Adăpostul de câini din Boldești este deținut de societatea Heremy Animal Med SRL, aparținând medicului veterinar Emilia Herescu.

- Publicitate -

Potrivit publicației snoop.ro, între 2018 și ianuarie 2026, firma ar fi câștigat contracte în valoare de peste 1,4 milioane de euro. Conform aceleiași surse, în ultimii trei ani ar fi fost eutanasiați 81% dintre câinii aduși în adăpost.

Ancheta de la Boldești face parte dintr-un program amplu de controale declanșat de DSVSA, după suspendarea activității unui adăpost privat din Suraia, în urma apariției în spațiul public a unor imagini privind modul în care au fost tratați și eutanasiați câinii. De altfel, perchezițiile de azi au avut loc și în județul Giurgiu.

Conducerea adăpostului a respins acuzațiile iubitorilor de animale

Luna trecută, conducerea adăpostului din Boldești a respins acuzațiile printr-un mesaj publicat pe Facebook.

- Publicitate -

Reprezentanții unității susțin că adăpostul funcționează legal, este verificat constant de autorități și că animalele sunt clinic sănătoase, vaccinate și microcipate.

Totodată, administratora ar fi solicitat primăriilor partenere ca minimum 60% din valoarea contractelor de capturare să fie direcționată către sterilizare.