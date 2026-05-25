Firmă din Blejoi, amendată cu 60.000 de lei pentru lipsa autorizației de mediu. Activitatea a fost sistată

Roxana Tănase
Garda de Mediu Prahova a amendat cu 60.000 de lei o firmă cu punct de lucru în Blejoi, după ce a constatat că desfășura activități de producție și reciclare a sticlei fără autorizație de mediu. Controlul a fost efectuat împreună cu reprezentanții IPJ Prahova și DSP Prahova, în urma mai multor sesizări privind zgomotul, emisiile și disconfortul creat populației.

„Verificările au fost efectuate ca urmare a mai multor sesizări privind zgomotul, emisiile și disconfortul creat populației. Societatea a fost amendată pentru lipsa autorizației de mediu”, a precizat Daniela Tudorache, comisar în cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova.

Astfel, potrivit Comisariatului Județean Prahova, „în urma verificărilor s-a constatat că societatea desfășura activități de producție și reciclare a sticlei fără a deține autorizație de mediu valabilă, încălcând prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului”.

„Pentru neconformitățile constatate, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 60.000 de lei, conform legislației în vigoare, și s-a dispus sistarea activității până la obținerea actelor de reglementare”, au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova.

DSP Prahova a dispus, de asemenea, efectuarea unui studiu de impact asupra stării de sănătate a populației din zonă.

