Au ieșit cârtițele pe Ilie Oană! Ce se întâmplă cu gazonul stadionului din Ploiești – EXCLUSIV  

La numai câteva zile de la ultimul meci de pe teren propriu, Petrolul-Oțelul 1-5, gazonul stadionului Ilie Oană arată înfricoșător. Aspectul de arătură nu reprezintă însă o îngrijorare, ci doar prima parte a unei operațiuni de refacere a gazonului. Suprafața de joc a intrat într-un amplu proces de regenerare, iar prima fază este așa zisa, în termeni populari, scoatere a cârtițelor.

Este vorba despre bucățile de gazon uscat, aflate sub primul strat, care vor fi înlocuite. Operațiunea de refacere a gazonului durează 40 de zile, timp în care nu va fi permis niciun antrenament al niciunei echipe. Gazonul va fi gata la timp și va arăta mult mai bine, chiar dacă în esență este vorba despre o refacere și de o înlocuire, astfel încât Petrolul să poată juca acasă primul meci din noul sezon, care începe în weekendul 17-19 iulie 2026.

Beitar Ierusalim vrea să joace din nou pe Ilie Oană

Până atunci însă arena Ilie Oană va găzdui din nou meciurile echipei israeliene Beitar Ierusalim, din cupele europene. Formația de pe locul doi din campionatul Israelului a mai jucat la Ploiești și în vara anului trecut, contra letonilor de la Riga.

Echipele israeliene nu au drept de joc pe teren propriu și de aceea meciurile echipelor de club din cupele europene și ale naționalelor se dispută în Europa, în țări ca Cipru, România sau Ungaria. Deși Turcia este o variantă mult mai apropiată, israelienii evită această țară din cauza apartenenței la religia musulmană.

Beitar și-a manifestat dorința de a juca din nou la Ploiești și așteaptă să-și afle adversarul după tragerea la sorți care va fi în luna iunie.

Gazonul stadionului n-a fost schimbat niciodată

Gazonul de pe Ilie Oană nu a fost schimbat niciodată de la darea în folosință a arenei. Este cel mai vechi gazon din țară, folosit încă din 2011.

De-a lungul timpului, el a suferit operațiuni de îmbunătățire a calității, însă nu a fost înlocuit. E binecunoscut faptul că atunci când plouă, suprafața devine cvasi-impracticabilă, dar costurile mari de instalarea a unei noi suprafețe au detereminat amânarea la nesfârșit a acestei operațiuni.