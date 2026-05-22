Programul show-ului aviatic „Avioane și Motoare” de la Strejnicu: de la planorul fără motor la cinci șoimi ai cerului și focul de artificii

Sâmbătă, 30 mai 2026, Aerodromul Strejnicu devine timp de o zi cel mai spectaculos loc din Prahova. „Avioane și Motoare – Ploiești Airshow”, organizat de Grupul Observatorul Prahovean împreună cu Aeroclubul României, aduce cea mai ambițioasă formulă de până acum: demonstrații aeriene cu piloți de excepție, paradă de mașini și motociclete clasice, roboți campioni mondiali, întreceri între avioane și vehicule terestre și, la final, foc de artificii. Intrarea este liberă.

Ora 12:00 — porțile se deschid

De la prânz, publicul poate pătrunde pe aerodrom și poate explora expoziția auto-moto: mașini de epocă, bolizi puternici și motociclete de colecție, adunate laolaltă într-un spațiu în care istoria și adrenalina coexistă fără probleme. E și momentul bun să-ți alegi locul, să respiri aerul de aerodrom și să te pregătești pentru ce urmează.

Ora 14:00 — cerul prinde viață

Showul aviatic începe cu demonstrații aeriene spectaculoase. Și nu cu oricine.

Unul dintre momentele cele mai așteptate este SOLO FOX — planorul acrobatic MDM-1 Fox, pilotat de Mihnea Istrate. Niciun motor, niciun zgomot. Doar curenți de aer, looping-uri, tonouri și zbor inversat executate în tăcere deplină, cu o precizie care lasă gura cascată. Mihnea Istrate este pilot instructor pe avion și planor, comandantul Aerodromului Clinceni, și unul dintre cei mai apreciați piloți din cadrul Aeroclubului României.

A crescut cu aviația în sânge, a văzut primul planor la cinci ani — și a transformat pasiunea într-o carieră în care tehnica și arta se contopesc. Mesajul lui pentru publicul de la Strejnicu este simplu și direct: să vină pregătiți să se bucure și să aducă prietenii cu ei.

Pe același cer vor evolua Hawks of Romania, echipa de acrobație în formație a Aeroclubului României — cinci aeronave, cinci piloți, manevre sincronizate la milimetru. Flota lor este pe măsura reputației: avioane EXTRA 300L și EXTRA 330SC, construite în Germania pentru competiție de înalt nivel, capabile să suporte forțe de +10G și -10G.

La comenzi, piloți cu titluri europene și mondiale: George Rotaru, Team Leader și Director General al Aeroclubului României, cu peste 6.000 de ore de zbor; Laszlo Ferencz, vicecampion european la clasa Advanced în 2015; Valentin Caval, care a început să zboare la Aeroclubul Ploiești în 2013 și a ajuns, la 30 de ani, vicecampion european în 2024 și medaliat cu bronz la Campionatul Mondial în 2025; Teodor Munteanu, Director de Zbor cu peste 4.000 de ore la activ; și Andreea Bănesaru, 26 de ani, vicecampioană europeană și mondială la clasa Intermediate în 2024, respectiv 2025.

Tot în programul de zbor se regăsesc The Pelicans, formația demonstrativă cu aeronave ultraușoare a Aeroclubului României. Trei avioane ICP Savannah S, trei piloți — Mădălin Gârbea, Mircea Olteanu și Eduard Despescu — coordonați de instructoarea Andreea Bănesaru. Toți trei sunt membri ai lotului național de acrobație, oameni care știu ce înseamnă să zbori la limită și să fii perfect sincronizat cu cel de alături.

Formația s-a născut în 2009, și-a construit în timp reputația la mitinguri aviatice din toată țara, inclusiv la BIAS — Bucharest International Air Show — și vine acum la Strejnicu cu o nouă generație și o nouă energie.

Ora 17:00 — parada auto-moto

Mașini de epocă, bolizi puternici și motociclete de colecție ies pe pistă într-un cortegiu al pasiunii pentru motoare. Un moment pentru toți cei care știu că frumusețea se găsește și în designul unui capotă sau în sunetul unui motor bine crescut.

Ora 18:00 — show-ul care nu se uită ușor: avion vs. mașină

Întreceri între motociclete, mașini și aeronave, pe pista aerodromului. Cine câștigă? Asta e tocmai întrebarea la care merită să fii de față ca să afli răspunsul.

Ora 19:00 — roboții care au cucerit lumea

Echipele de robotică din Ploiești — campioni la competițiile mondiale și europene FIRST Tech Challenge — demonstrează că Prahova produce și ingineri cu acoperire internațională, nu doar piloți. Plus surprize.

Ora 20:00 — show-ul aviatic nocturn

Cerul se transformă, lumina scade, aeronavele rămân. Un alt tip de spectacol, cu alte emoții.

Ora 21:00 — focul de artificii

Finalul cum se cuvine. Cerul deasupra Strejnicului se aprinde și încheie o zi pe care mulți o vor ține minte.

Aerodromul Strejnicu se află la câteva minute de Ploiești, în comuna Strejnicu, Prahova. Intrarea este liberă. Programul complet și detalii despre accesul VIP (locuri limitate, rezervări până pe 27 mai) sunt disponibile la avioanesimotoare.observatorulph.ro.

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Maspex

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan.

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean