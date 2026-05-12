HAWKS OF ROMANIA, piloții care fac din gravitație un adversar și din cer o scenă, vin la „Avioane și Motoare” de la Strejnicu

Pe 30 mai 2026, pe Aerodromul de la Strejnicu, cerul va fi al lor. Hawks of Romania, echipa de acrobație în formație a Aeroclubului României, aduc cu ei cinci avioane cu performanțe extreme, manevre sincronizate la milimetru și piloți cu titluri europene și mondiale în palmares. Cinci oameni, cinci avioane, o singură respiraţie în aer.

Formația care a făcut din sincronizare o formă de artă

Există momente în care un show aviatic depășește spectacolul și devine ceva mai greu de numit. Hawks of Romania știu exact când și cum se întâmplă asta. Echipa de acrobație în formație a Aeroclubului României este una dintre cele mai așteptate prezențe la mitingurile aviatice din țară și din străinătate — și nu fără motiv.

Revitalizată în 2007, echipa a crescut an de an, devenind un simbol al aviației sportive românești. Astăzi, Hawks of Romania evoluează într-o formulă de cinci aeronave, la bordul cărora se află unii dintre cei mai experimentați și mai titrați piloți pe care România i-a dat vreodată acestui sport.

Flota este pe măsura spectacolului: avioane EXTRA 300L și EXTRA 330SC, aeronave de înaltă acrobație fabricate în Germania, recunoscute la nivel internațional pentru precizie și manevrabilitate. EXTRA 330SC vine cu un motor Lycoming AEIO-580 de 315 CP și o aerodinamică de competiție, capabil să suporte forțe de +10G și -10G. Cu alte cuvinte, aparatele în care Hawks of Romania execută fiecare figură nu iartă nicio jumătate de secundă de imprecizie.

Cinci piloți, cinci povești, un singur cer

George Rotaru este Team Leader-ul formației și, totodată, Directorul General al Aeroclubului României și Președintele Federației Aeronautice Române. A început zborul în 1998, a acumulat peste 6.000 de ore de zbor și a cucerit 7 medalii în calitate de team manager. La Strejnicu va conduce formația din frunte, ca de obicei.

Laszlo Ferencz, aripa dreaptă a formației, zboară de la 19 ani și are la activ, printre altele, titlul de vicecampion european la clasa Advanced, obținut în 2015. Instructor de zbor și examinator, Ferencz aduce în formație rigoarea unui om care a văzut competiție serioasă.

Valentin Caval, aripa stângă și solo, este, la doar 30 de ani, probabil cel mai tânăr pilot cu palmares de vicecampion european și medaliat mondial din formație. Vicecampion european la clasa Advanced în 2024, medalie de bronz la Campionatul Mondial în 2025. A început să zboare la Aeroclubul Ploiești, în 2013, și a transformat pasiunea într-un palmares cu care mulți s-ar mândri toată viața.

Teodor Munteanu închide formația, el este coada, cum se spune în jargonul aviatic, și o face cu autoritatea unui om cu peste 4.000 de ore de zbor. Director de Zbor în cadrul Aeroclubului României, Teodor este și instructor și examinator. Vine, și el, din școala Aeroclubului de la Ploiești.

Andreea Bănesaru, aripa dreaptă și solo a formației, are 26 de ani și un CV care ar face invidii serioase: vicecampioană europeană la clasa Intermediate în 2024, vicecampioană mondială la aceeași clasă în 2025. A început zborul în 2016 la București și a ajuns, în mai puțin de un deceniu, unul dintre cei mai valoroși piloți din lotul național.

Ce înseamnă să-i vezi zburând

O demonstrație Hawks of Romania urmează un tipar pe care publicul îl recunoaște, chiar dacă nu îl știe pe de rost. Formația se strânge, aeronavele zboară la distanțe mici una față de cealaltă, looping-urile și ascensiunile rapide vin sincronizate, la milimetru.

Urmează zborurile în oglindă, manevrele combinate, trecerile rapide care provoacă acel reflex involuntar de a te trage un pas înapoi. Fumul avioanelor subliniază fiecare traiectorie, lăsând urme efemere pe care vântul le șterge înainte să ai timp să le fotografiezi cum trebuie.

La vârf, formația explodează — fiecare avion urmând propria cale, cu propriile figuri acrobatice, înainte ca Hawks of Romania să se regrupeze pentru finalul demonstrației.

Un show care merită văzut live

Hawks of Romania vor fi pe cerul de la Strejnicu pe 30 mai 2026, în cadrul show-ului aviatic „Avioane și Motoare”. Accesul publicului este liber, porțile se deschid de la ora 12:00 pentru expoziția auto-moto, iar demonstrațiile aeriene încep la 14:00.

Alături de Hawks of Romania, spectatorii vor mai vedea SOLO FOX, planorul acrobatic fără motor pilotat de Mihnea Istrate, The Pelicans și alți piloți experimentați cu manevre la joasă altitudine. Seara se va încheia cu un foc de artificii.

Pe 30 mai, la „Avioane și Motoare” de șa Strejnicu, va fi un show total, în care Hawks of Romania vor face ceea ce știu mai bine: să transforme cinci avioane și un cer în ceva ce nu uiți ușor.