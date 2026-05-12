Fostul petrolist a câștigat al doilea trofeu consecutiv în Qatar

Peterson Pecanha, unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști străini, care au jucat la Petrolul, a câștigat Cupa Emirului din Qatar, după ce echipa sa, Al Gharafa, a învins-o în finală pe Al-Sadd cu scorul de 4-1. Brazilianul, care are și cetățenie portugheză, este antrenor de portari la formația la care românul Florin Coman e rezervă.

Pecanha a jucat la Petrolul în intervalul 2013-2016, iar în sezonul 2014-2015 a fost desemnat cel mai bun portar din campionat. În vârstă de 46 de ani, el a devenit antrenor în 2019. Pecanha activează în Qatar din 2022, iar acum face parte din stafful spaniolului Pedro Martins.

Brazilianul a câștigat pentru a doua oară consecutiv trofeul, după ce Al Gharafa și l-a adjudecat și anul trecut. Cupa Emirului este un fel de Cupa României, aducând la start toate echipele din prima și a doua ligă, care joacă într-un sistem eliminatoriu.

Fost junior la celebra formație braziliană Flamengo, Pecanha a ajuns în România în 2012 și, după un sezon la Rapid, s-a transferat la Petrolul, unde a jucat peste 100 de meciuri, în campionat, cupă și cupele europene.

A fost cea mai consistentă perioadă din întreaga lui carieră, deoarece nicăieri n-a mai jucat atât de multe meciuri. Acesta este și motivul pentru care brazilianul a răams atașat de Ploiești, el urmărind și acum rezultatele lupilor galbeni, deși au trecut zece ani de când a plecat din oraș.

Pecanha a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Flamengo, Bangu, America-RJ, Novo Horizonte, Paui, Sao Raimundo-AM, Pacos Ferreira, Thrasyvoulos şi Maritimo Funchal, iar în 2015, când problemele financiare ale clubului băteau la ușă, el și-a prelungit contractul, refuzând să părăsească corabia la greu.

În cele din urmă, după o jumătate de sezon, când falimentul Petrolula devenit iminent, a mers pentru câteva meciuri la Farul, apoi a plecat în Portugalia, unde era stabilit alături de soția sa.

După cel mai bun sezon al lui la Petrolul, Pecanha a fost curtat intens de Steaua, însă a preferat să rămână la Petrolul. Peterson Pecanha a fost portarul Petrolului în dubla memorabilă cu Vitesse Arnhem, disputată în Europa League, 1-1 la Ploiești și 2-1 în Olanda, cu gol marcat de Gicu Grozav, din lovitură liberă, în ultimul minut de joc.

Din echipa antrenată atunci de Cosmin Contra mai făceau parte Alcenat, Geraldo, Guilheme, Hoban, De Lucas, Hamza, Teixeira, Boudjema, Mustivar sau Romario Pires.