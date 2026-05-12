Stâlp din beton prăbușit peste o femeie care mergea pe trotuar, în Azuga

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un eveniment grav s-a petrecut marți după amiază pe o stradă din stațiunea montană Azuga. Un stâlp de electricitate din beton s-a prăbușit peste o femeie care se deplasa pe trotuar. 

Potrivit primelor informații, victima are 67 de ani și este din localitate. Evenimentul s-a produs în timpul unor lucrări desfășurate de angajatul unei firme.

Când bărbatul a tăiat un cablu, stâlpul care prezenta degradări la bază a cedat și a picat. Ghinionul a făcut ca în acel moment, pe trotuar, să treacă femeia în vârstă de 67 de ani.

Aceasta a suferit leziuni în zona picioarelor însă a fost transportată la spital în stare stabilă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentului.

