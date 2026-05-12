Lista străzilor din Ploiești unde se efectuează lucrări de apă și canal săptămâna aceasta

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și operatorul Apa Nova continuă, în această săptămână, lucrările de reparații, modernizare și extindere a rețelelor publice din municipiu. Intervențiile vizează atât remedierea unor avarii la rețeaua termică, cât și investiții în infrastructura de apă și canalizare din mai multe zone ale orașului.

Astfel, la PT 5 Malu Roșu, pe strada Vitejilor, în fața blocului 105 Scara D, se desfășoară lucrări pentru remedierea unei avarii la rețeaua termică secundară ACI.

În paralel, Apa Nova Ploiești derulează lucrări de înlocuire a rețelelor de apă și a branșamentelor pe următoarele străzi:

Charles Darwin

Berești

Dragoș Vodă

Intrarea Brebenei – tronson Șoseaua Nordului – Școala Gimnazială „Grigore Moisil”

Totodată, operatorul continuă proiectele de extindere și modernizare a infrastructurii locale de apă și canalizare, în baza Planului de investiții de conformare aprobat prin HCL nr. 183/29.04.2025. Printre investițiile aflate în desfășurare se numără realizarea unei microstații de epurare a apelor uzate în cartierul Mitică Apostol, precum și lucrări la rețelele de apă și branșamente pe următoarele străzi:

Cerbului

Prigoriei

Violetelor

Canarului

Lăstunului

Paltinului

Trestioarei

Fluturilor

Mierlei

Energiei

Acvilei

Brândușelor

Ferigii

Răchitei

Ciocârliei

Gaterului

Delfinului

Plutelor

Viilor

Cetinei

Șoseaua Buftea – DN1A

Reprezentanții autorităților locale își cer scuze pentru disconfortul temporar creat și precizează că toate intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și îmbunătățirea serviciilor publice oferite ploieștenilor.