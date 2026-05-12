Noi imagini de pe șantierul centurii Bușteni – Azuga. Cum avansează lucrările la unul dintre cele mai dificile proiecte rutiere din Prahova

Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini de pe șantierul centurii Bușteni – Azuga, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere aflate în execuție pe Valea Prahovei. Filmarea surprinde lucrările aflate în desfășurare la începutul lunii mai și a stârnit numeroase reacții în comunitățile online dedicate infrastructurii.

„Centura Bușteni – Azuga | Stadiul lucrărilor la începutul lunii mai”, este titlul celei mai noi postări cu șantierul prahovenilor de la CONI.

Cei mai mulți dintre cei care au comentat imaginile au remarcat complexitatea lucrărilor din zona montană și dificultățile tehnice întâmpinate pe traseu.

Reacțiile celor care au văzut cum arată șantierul

„Se vede că e mișcare și pe această centură, dar e mult mai lungă decât cea din Comarnic și mult mai dificilă. Mai au de expropriat și de mutat utilități electrice și de gaze. Se concentrează pe structuri în zona Bușteni, la terasamente foarte puțin, iar zona cea mai grea, care este spre Azuga, încă nu au atacat-o. Pe CESTRIN arată finalizarea în 2027, eu cred că în 2029 – 2030”, a comentat unul dintre urmăritorii proiectului.

Un alt utilizator a remarcat amploarea lucrărilor și intervențiile complexe asupra terenului și cursului râului Prahova.

„Progres bun! O centură foarte spectaculoasă, iar ce se întâmplă cu devierea râului Prahova și cu înălțarea terasamentului de la minutul 10, e o nebunie! Cu părere de rău pentru proprietari, se pare că vila vernilă de la minutul 8.33 va fi sacrificată! Spor, CONI”, a scris acesta.

Contractul pentru construirea centurii Bușteni – Azuga a fost semnat în iunie 2024 cu asocierea CONI (lider) – SC GOTT STRASSE SRL – PERFECT CONSULT EUROPE SRL – DRUM POD INVEST – NVO „TRANSINZHINIRYNG” LLC – Automagistral Pivden (România – Ucraina), valoarea investiției fiind de 545,78 milioane de lei, potrivit datelor din SEAP.

În august 2025 a fost emisă și prima autorizație de construire pentru acest proiect, considerat esențial pentru descongestionarea traficului de pe DN1, în special în weekenduri și perioadele de vacanță.

Noua șosea ocolitoare va avea o lungime de 9,447 kilometri și ar urma să fie finalizată până în decembrie 2027, conform datelor publicate pe harta CESTRIN. Proiectul include mai multe poduri, pasaje și lucrări complexe de consolidare și terasamente, într-o zonă cu relief dificil și numeroase constrângeri tehnice.