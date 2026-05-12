Sportivii de la Ashihara Karate Băicoi, rezultate excelente la un turneu internațional

Sportivii de la Ashihara Karate Băicoi, Prahova, au obținut rezultate excelente la un important turneu internațional de Karate Knock Down, desfășurat pe 9 mai, în Letonia, după reguli apropiate de stilul Ashihara Karate.
Competiția a fost organizată la invitația Federației Naționale Letone de profil, iar Departamentul Național de Ashihara Karate din cadrul FRAM a deplasat un lot numeros, format din 40 de sportivi, 6 antrenori și numeroși suporteri.
Turneul a reunit aproximativ 380 de sportivi din 5 țări: Letonia, Lituania, Olanda, Ucraina și România. Participanții au reprezentat mai multe stiluri de karate knock down, printre care Ashihara Karate, Josui Karate, Enshin Karate și Kyokushin Karate.
De la Ashihara Karate Băicoi, Prahova, structură care face parte din Clubul ACS Oprica Fight Academy, condus de sensei Vlăduț Oprică, au participat 8 sportivi. Toți au reușit să urce pe podium.
Rezultatele sportivilor din Băicoi
Locul 1 și cupă:
Crican Aian
Locul 2:
Crican David
Oprică Vlăduț
Ciovlică Andrei
Locul 3:
Crican Natalia
Crican Alexandru
Pandelea Adrian
Negoiță Iustin