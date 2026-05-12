Ploiești în pragul sezonului furtunilor: Copaci în pericol să fie doborâți și cartiere la mila noroiului

Vara bate la ușă, dar odată cu ea vine și sezonul furtunilor, iar Ploieștiul pare să o aștepte nepregătit. Copaci cu crengi rupte încă din februarie, asociații de locatari cu cereri de toaletare depuse din 2024 și cartiere mărginașe care se vor transforma în mlaștini la prima ploaie serioasă. Tabloul e îngrijorător, chiar dacă autoritățile nu îl recunosc în totalitate.

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru această perioadă o informare ce vizează instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și cantități însemnate de precipitații pentru județul Prahova.

Sunt așteptate fenomene precum averse torențiale, rafale de vânt de până la 50–70 km/h, vijelii și grindină, exact cele care, în anii trecuți, au lăsat în urmă zeci de copaci doborâți, mașini avariate și străzi inundate. Întrebarea e dacă orașul e pregătit să o treacă.

În Ploiești sunt peste 90.000 de copaci

SGU Ploiești, societatea Consiliului Local care administrează, printre altele, spațiile verzi ale orașului, are în evidență peste 90.000 de copaci. Un număr impresionant, care ridică însă o întrebare simplă: câți dintre ei vor rezista primelor furtuni?

Răspunsul nu e liniștitor. Societatea are înregistrate cereri de toaletare venite din partea asociațiilor de locatari încă din 2024, unele dintre ele neactualizate până astăzi. Asta înseamnă că există copaci semnalați ca problematici de luni de zile, pentru care nu s-a intervenit.

Și mai grav: în Ploiești există încă, la vedere, copaci cu crengi rupte sau atârnânde în urma ninsorii din februarie, o iarnă care a lăsat, și ea, pagube serioase în urmă. La primul vânt puternic acestea pot cădea peste mașini sau pietoni.

Zeci de copaci doborâți la fiecare furtună

Nu e o speculație, ci o realitate repetată an de an. La fiecare furtună puternică din ultimii ani, vântul a doborât zeci de copaci în Ploiești, inclusiv peste mașini parcate, cu pagube materiale însemnate. Copacii uscați sau cu crengi rupte netoaletate sunt primii care cedează. Și dacă numărul cererilor nerezolvate e pe măsura celui de 90.000 de copaci existenți, e de așteptat ca sezonul acesta să nu fie diferit.

Cine intervine când vine furtuna

Există o distincție importantă, adesea ignorată de cetățeni: deși angajații SGU au în atribuții toaletarea copacilor, în situații de urgență generate de vreme rea (copaci căzuți, crengi prăbușite pe carosabil sau pe proprietăți) intervenția nu le aparține lor, ci Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova. ISU preia situația, SGU o gestionează ulterior.

Această împărțire a responsabilităților are sens pe hârtie, dar în practică lasă un gol și anume prevenția. Nimeni nu pare responsabil, în mod real și urgent, de a se asigura că arborii sunt pregătiți înainte să vină vijelia

Cartiere la mila noroiului

La periferia orașului, o altă problemă se anunță la fel de sigur ca ploaia însăși. Cartiere precum Mimiu, Mitica Apostol sau Râfov, zone cu străzi neasfaltate, fără canalizare, se vor transforma, la prima aversă serioasă, în adevărate bălți și mlaștini. Nu pentru prima dată. Nu pentru ultima.

Locuitorii acestor zone știu deja ce urmează. Au trăit-o în fiecare an.

Este Ploieștiul pregătit pentru sezonul furtunilor?

Răspunsul sincer este: nu pe deplin. Ploieștiul intră în sezonul furtunilor cu copaci uscați, cu crengi rupte încă din iarnă și cu cartiere periferice unde investițiile în infrastructură se fac în ritm de melc.

