Șofer băut, reținut după ce a fost prins din nou la volan în Ploiești

Un bărbat de 33 de ani din Prahova a fost reținut de polițiștii ploieșteni după ce a fost prins din nou conducând sub influența alcoolului, deși, anterior în aceeași noapte, îi fusese suspendat dreptul de a conduce.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 11 mai 2026, în jurul orei 04:45, pe Bulevardul București din Ploiești, unde polițiștii Secției nr. 4 au oprit pentru control autoturismul condus de acesta.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul fusese depistat anterior, în cursul aceleiași nopți, conducând același autoturism sub influența băuturilor alcoolice. În acel context, pe numele său a fost întocmit dosar penal, iar dreptul de a conduce îi era suspendat.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că persoana în cauză fusese depistată anterior, în cursul aceleiași nopți, conducând același autoturism sub influența băuturilor alcoolice, context în care fusese întocmit dosar penal și dispusă măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a precizat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei, însă a refuzat prelevarea mostrelor.

Polițiștii au întocmit acte de cercetare penală pentru conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și refuz de prelevare de mostre biologice.

Având în vedere gravitatea faptelor, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.