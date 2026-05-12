A fost reținut șoferul băut, care a provocat ieri un accident în localitatea Bătrâni

Autor: Tatiana Hagiescu
Accidentul rutier a avut loc luni, 11 mai, în localitatea prahoveană Bătrâni, după ce un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice a intrat în coliziune cu un alt autoturism. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, avea o alcoolemie de 1,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliției orașului Vălenii de Munte, acesta conducea un autoturism din direcția Poiana Mare către DJ 102L. El a lovit un autoturism condus de o tânără de 18 ani.

În urma impactului, șoferița și un pasager aflat în mașina acesteia au suferit răni ușoare. Cele două victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate.

În baza probelor, polițiștii au stabilit reținerea pentru 24 de ore a șoferului băut. Acesta urmează să fie prezentat unității de parchet competente, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii de Munte – Compartimentul Rutier, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul neînmatriculat”, transmite IPJ Prahova, într-un comunicat de presă.

