Olimpicii din toată țara dau BAC-ul în Prahova. Unde susțin elevii probele

Sesiunea specială a examenului de bacalaureat, cea dedicată olimpicilor, se ține în perioada 12 – 28 mai, în județul Prahova. Testarea elevilor are loc la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești. Olimpicii veniți din toate colțurile țării sunt cazați la un hotel din centrul orașului.

Câți elevi s-au înscris la examen

La această sesiune s-au înscris 127 de candidați din toată țara. Dintre aceștia, doar doi elevi provin de la școli din județul Prahova, potrivit inspectorului general al ISJPH, Ilona Rizea.

Această sesiune este dedicată absolvenților de liceu, participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale, care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de Bacalaureat 2026.

Printre olimpiadele și concursurile internaționale recunoscute de Ministerul Educației, pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul de Bacalaureat 2026 se numără: Olimpiada Internațională de Matematică, Olimpiada Internațională de Fizică, Olimpiada Internațională de Chimie, Olimpiada Internațională de Biologie, Olimpiada Internațională de Filosofie, Olimpiada Internațională de Geografie, Olimpiada Internațională de Informatică etc.

Calendarul examenului de bacalaureat

Prima probă, cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, se susține astăzi, 12 mai.

Miercuri, 13 mai, este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

Competențele digitale vor fi evaluate pe data de 14 mai.

În 15 mai va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B.

Probele scrise încep din 18 mai, cu testarea la Limba și literatura română.

Pe 19 mai are loc proba obligatorie a profilului. În 20 mai se susține proba la alegere a profilului și specializării. Iar pe 21 mai, elevii minorităților naționale vor da proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Pe 26 mai are loc afișarea rezultatelor până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00).

Contestațiile vor fi soluționate în intervalul 26-27 mai. Iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai.