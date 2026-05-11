Topul cartierelor din Ploiești. Care este cel mai ieftin, unde merită să locuiești [Analiză]

Orașul Ploiești s-a dezvoltat mult în ultimii ani, mai ales din punct de vedere comercial și industrial. Zona cea mai scumpă rămâne centrul orașului. Iar cea mai ieftină se menține periferia. Observatorul Prahovean a făcut o analiză pe cartiere. Am luat în calcul atât valoarea chiriei, cât și impozitul, locul de parcare și transportul în comun.

Un plus valoare l-au adus dezvoltatorii imobiliari, care au construit în ultima vreme zone rezidențiale în mai multe cartiere. Astfel că diferențele de trai din cartierele ploieștene variază semnificativ.

Ce face diferența între cartierele ploieștene

Ploieștiul se împarte în zone moderne și liniștite și zone care necesită îmbunătățiri. Astfel că dualitatea municipiului este dată de locație, infrastructură și proximitatea față de centrul orașului.

Potrivit datelor administrative, municipiul Ploiești se împarte în zonele A,B,C și D, în funcție de poziția centrală (A-centru) sau periferică (D-marginală), influențând direct valoarea taxelor locale.

De asemenea, îmbunătățirile aduse unor zone, precum apă curentă, canalizare, asfaltare străzi, construire școli sau creșe, au crescut valoarea de piață a zonelor. Observatorul Prahovean a analizat toate aceste aspecte și a întocmit un clasament, pe care îl poți urmări mai jos.

Cât costă chiria pentru un apartament de 2 camere în Ploiești

Oferta de închiriere este bogată, pentru cei care nu vor să plătească rate la bancă pentru propriul credit imobiliar. În Ploiești, chiriile la 2 camere diferă destul de mult în funcție de cartier și de cum arată apartamentul (vechi, renovat sau în bloc nou).

Potrivit siteurilor de imobiliare, cel mai mult trebuie să scoți din buzunar dacă alegi să stai în centru sau în zona de nord a orașului. La polul opus, mai rentabilă este o chirie în Cartierul Vest sau în zona de periferie, cum ar fi Bereasca.

Iată câteva chirii detaliate, pe zone, ca să-ți faci o idee despre cum merge piața imobiliară la Ploiești:

Centrul este zona cea mai scumpă. Prețul chiriei variază foarte mult aici, în funcție de vechimea blocului. În zonă sunt multe blocuri vechi, cu risc seismic ridicat (bulină). O chirie medie pentru zona centrală este undeva la 400 de euro. Însă, poate ajunge la 500 de euro. Asta dacă alegi un apartament într-un bloc construit mai recent și utilat cu mobilă și aparatură electro-casnică.

În partea de nord a orașului, prețul de închiriere pentru un apartament cu 2 camere pleacă de la 290 de euro. Asta dacă imobilul este mai vechi ca și an de construcție. De multe ori, un apartament dotat ca la carte, cu tendințe de lux și dotări, atinge și 420 de euro.

Zona de sud a orașului vine cu prețuri ceva mai accesibile pentru cei care își caută chirie în Ploiești. Aici găsești apartament cu 2 camere de închiriat de la 260 de euro, într-un bloc mai vechi. Dacă vrei lux sau proximitate de școală, magazine și stații de transport în comun, te costă ceva mai mult. În acest caz, chiria poate ajunge chiar și la 400 de euro. Ce e drept, în acest caz poți sta într-un apartament nou și spațios.

Și zona de vest a Ploieștiului este mai accesibilă din acest punct de vedere. Aici, prețurile chiriilor pleacă de la 240 de euro, într-o locație modestă și ajung la 350 de euro, pentru un apartament cu 2 camere utilat complet, la standarde ceva mai înalte.

Zonele periferice ale orașului Ploiești sunt ceva mai ieftine în comparație cu restul municipiului.

În cartierele Mitică Apostol și Bereasca, din Ploiești, chiriile pentru locuințele disponibile, la case, sunt relativ accesibile comparativ cu alte zone din oraș.

În concluzie, dacă zonele cele mai scumpe ale orașului sunt de departe nordul și centrul, sudul are un preț mediu de închiriere, iar cartierele limitrofe ajung la cele mai ieftine chirii pentru un apartament de 2 camere.

Cât te costă impozitul în Ploiești

În Ploiești, impozitul nu diferă direct pe cartiere, ci pe zone fiscale (A, B, C, D). Străzile sunt arondate acestor zone, iar de aici apar diferențele.

Comparativ cu anul trecut, impozitul pentru un apartament cu două camere, cu o suprafață de 50 mp, a crescut la Ploiești cu aproximativ 141 lei/an.

Pentru imobilele de locuit cu o vechime de peste 30 de ani, situate în zona A de impozitare, noile valori arată creșteri consistente.

Potrivit Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, pentru un apartament de 2 camere, cu suprafața de 50 mp, încadrat în zona A, impozitul este de 318 lei. Iată și câteva exemple de străzi din centru, cuprinse în zona A a orașului: Bulevardul Independenței, strada 8 Martie, strada Colinii sau Cuza Vodă.

Străzile din centrul Ploieștiului converg și spre zona B de impozitare. În acest caz impozitul mai scade puțin, la 305 lei, potrivit SPFL Ploiești. Aici intră, spre exemplu, artere lungi, care pleacă dinspre zona de centru și ajung în cartiere. Este și cazul străzii Mihai Bravu, care pleacă din zona de centru, fiind încadrată până la un anumit număr în zona A. Apoi, în funcție de depărtarea de centru, strada trece prin zonele B, C și D.

Și în ceea ce privește zona de vest, aceasta este foarte extinsă. Cuprinde străzi care pot fi încadrate atât în zona B, cât și în zona C, în funcție de proximitatea față de centru. Exemple de străzi arondate acestor zone sunt Aleea Vărbilău din vest- zona 9 mai sau Aleea Blănari din Malu Roșu. Astfel că aici, impozitul pleacă de la 292 de lei pentru zona C. Și poate ajunge la 305 lei pentru străzile arondate zonei B.

Străzile situate în zona de sud a orașului se află în zonele de impozitare B,C și D. Exemple de străzi arondate acestei zone sunt strada Veronica Micle, strada Depoului care este încadrată în toate cele trei zone de impozitare. În ceea ce privește impozitul pentru zona de sud a orașului Ploiești, valoarea acestuia pleacă de la 280 de lei și poate ajunge la 305 lei.

Cartierul Bereasca este încadrat în zonele C și D de impozitare. Drept urmare, valoarea impozitului este ceva mai mică aici, în comparație cu centrul: 280 sau 292 de lei. Iată și câteva example de străzi arondate acestui cartier: strada Dumbravei sau strada Drumul Serii.

În ceea ce privește cartierul Mitică Apostol, acesta ocupă zona D de impozitare. Asta înseamnă că impozitul este cel mai mic aici – 280 de lei. Exemple de străzi din această zonă: strada Acvilei sau Șoseaua Buftea.

Transportul în comun implică alte costuri

Transportul spre și dinspre serviciu sau unitate școlară implică și el costuri suplimentare. Dacă pentru cei care au mașină proprie, drumul este drept, pentru cei care trebuie să folosească mijloacele de transport în comun, situația s-a schimbat încă de la începutul anului. Asta odată cu modificările survenite pe unele rute TCE. Aleșii locali ploieșteni au aprobat la sfârșitul anului trecut noul program de transport local, ca propunere la planul de reorganizare și redresare al TCE.

Cea mai discutată și cea care a adus cea mai mare nemulțumire a fost scurtarea rutei traseului 1 până la Armoniei, prin eliminarea parcursului Centru – ASTRA/COMAT. Într-un comunicat de presă, TCE Ploiești transmitea că numărul de călători pe segmentul Bariera București – ASTRA/COMAT este foarte scăzut. Străzile Mimiului și Fabricilor nu sunt asfaltate și nu pot fi folosite de autobuze. Drept urmare, locuitorii din cartierele limitrofe trebuie să schimbe mai multe mijloace de transport în comun până ajung în centru sau pentru a traversa orașul de la un capăt la altul.

O călătorie cu transportul în comun costă 4 lei la Ploiești, potrivit tarifelor publicate de TCE Ploiești. Asta în timp de un bilet valabil timp de o oră pe toate liniile ajunge la 5 lei.

Când vorbim despre abonamente lunare, pe un traseu plătești 91 de lei. Iar dacă vrei să ai libertate, poți folosi toate liniile la 131 de lei pe lună.

Cât este impozitul pentru mașină în 2026

De la începutul acestui an, modul de calcul al impozitului auto s-a schimbat. Acesta se face mai nou în funcție de capacitatea cilindrică, dar și de norma de poluare. Spre exemplu, pentru autoturismele cu o capacitate cilindrică sub 1.600 cmc, impozitul a crescut cu aproximativ 30%. Concret, anul acesta plătim 156 de lei față de 110 lei cât era în 2025.

Cât costă să închiriezi un loc de parcare la Ploiești

Dacă ai mașină și locuiești în Ploiești, acest lucru implică o cheltuială în plus în 2026, pe lângă ce știai până acum. Recent, aleșii locali au decis că ploieștenii care dețin autoturisme vor trebui să plătească locul de parcare.

Atribuirea acestor locuri se va realiza etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitățile de amenajare de noi locuri de parcare.

Tarifele de bază pentru închirierea locurilor de parcare la bloc au fost stabilite în funcție de zona de fiscalitate, astfel.

Zona A – 500 lei/an

Zona B – 400 lei/an

Zona C – 300 lei/an

Zona D – 200 lei/an

Momentan cererile de parcare nu se pot depune. Platforma online dedicată acestui scop nu a fost încă lansată.

Tragem linie și facem calcule. Centrul orașului Ploiești este mai animat, dar și traiul aici este mai scump în 2026. Asta în timp ce cartiere precum vestul sau sudul devin mai accesibile. Asta depinde bineînțeles și de condițiile de trai pe care le preferi. Deoarece cu cât ai mai multe pretenții, cu atât cheltuiala crește. Un apartament mai dotat înseamnă și chirie mai scumpă. O mașină mai puternică presupune și impozit mai mare. Iar exemplele de calcule cu plus pot continua.

Periferia rămâne zona cea mai accesibilă pentru ploieșteanul de rând. Însă, trebuie luate în calcul și facilitățile pe care le ai aici. Deoarece drumul lung până la serviciu sau grădiniță/școală mărește automat cheltuielile.