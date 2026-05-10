Cartier din Ploiești, sufocat de construcții ilegale și gunoaie

Mizerie de nedescris într-un cartier al Ploieștiului. Mai mulți locuitori reclamă, de ani de zile, construcții ridicate ilegal, deșeuri, scandaluri și probleme de ordine publică pe străzile Văii, Vintileanca, Gândului și Tânărul Muncitor.

- Publicitate -

Sesizarea a fost transmisă redacției Observatorul Prahovean de un cititor care a cerut să îi fie protejată identitatea, susținând că se teme pentru siguranța sa și a familiei.

Locuitor al cartierului: ”Trăim în teroare”

Potrivit acestuia, în zonă ar fi fost construite, începând cu anul 2017, zeci de locuințe improvizate pe terenuri care aparțin Primăriei Ploiești, fără autorizații de construire și fără vreun drept legal de ocupare a terenului.

- Publicitate -

„Vă scriu în numele unei comunități afectate profund de o situație care escaladează de ani de zile, în zona străzilor Văii, Vintileanca, Gândului și Tânărul Muncitor. Având în vedere climatul amenințător în care trăim, vă rog ferm să păstrați anonimatul identității mele”, a transmis cititorul.

Acesta susține că, pe lângă construcțiile ilegale, locuitorii din zonă se confruntă cu zgomot constant, muzică la volum ridicat, arderea deșeurilor, animale lăsate libere, depozitări masive de gunoi, vandalism, pătrunderi neautorizate în curți, furturi și amenințări.

„Frica a devenit o stare permanentă, oamenii dorm cu teama unor represalii, iar nepăsarea autorităților ne face să credem că nu vom avea vreodată siguranță”, se mai arată în sesizarea transmisă redacției.

Primăria Ploiești confirmă construcțiile ilegale

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești un punct de vedere cu privire la situația reclamată, dar și informații despre stadiul măsurilor privind desființarea construcțiilor ridicate ilegal.

În răspunsul transmis redacției, municipalitatea confirmă că în zona străzilor Gândului, Tânărul Muncitor, Vintileanca și Văii au fost efectuate controale de către Compartimentul Verificare și Control din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană.

- Publicitate -

Primăria precizează că verificările au vizat legalitatea ocupării terenurilor aflate în proprietatea municipiului Ploiești, iar în urma controalelor s-a constatat că mai multe persoane „au construit abuziv imobile pe terenuri din proprietatea municipiului Ploiești”.

31 de dispoziții de desființare, dar nicio demolare efectivă

Cea mai importantă informație transmisă de Primăria Ploiești este că, în perioada 2023–2026, au fost emise 31 de dispoziții privind desființarea unor împrejmuiri de locuințe din zona respectivă.

Cele mai multe vizează strada Văii, unde au fost emise 22 de dispoziții. Alte patru dispoziții au fost emise pentru strada Vintileanca, două pentru strada Tânărul Muncitor și trei pentru strada Livezilor.

- Publicitate -

Cu toate acestea, Primăria Ploiești admite că până în prezent nu a fost dusă la îndeplinire nicio dispoziție dintre cele emise.

Poliția Locală nu a aplicat sancțiuni

În ceea ce privește reclamațiile legate de ordine publică, Primăria Ploiești transmite că Poliția Locală, prin Serviciul Ordine Publică, a efectuat verificări și acțiuni de monitorizare în perimetrul semnalat.

Potrivit răspunsului oficial, în urma acestor verificări „nu au fost constatate, până la acest moment, fapte de natură contravențională care să necesite aplicarea unor sancțiuni”.

- Publicitate -

Municipalitatea mai precizează că zona va continua să fie monitorizată, inclusiv în colaborare cu Poliția Națională.

Gunoaiele reapar rapid

O altă problemă semnalată de locuitori este cea a deșeurilor aruncate pe domeniul public. Primăria Ploiești susține că în zonă sunt organizate periodic acțiuni de salubrizare, însă deșeurile reapar la scurt timp.

Ultima acțiune de ecologizare și eliminare a deșeurilor a fost finalizată pe 5 mai 2026. Atunci s-a constatat că gunoiul este depozitat pe domeniul public de persoane care nu respectă normele elementare de conduită și nu folosesc locurile special amenajate.

- Publicitate -