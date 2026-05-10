A murit Maria Văduva, cunoscută interpretă de muzică populară din Prahova

Este doliu în lumea muzicii populare. Maria Văduva, cunoscută cântăreață și creatoare de muzică populară din Prahova, a murit sâmbătă, 9 mai.Anunțul privind decesul artistei a fost făcut de familie, care a transmis și detalii despre funeralii.

Sicriul cu trupul neînsuflețit va fi depus la Capela Bisericii Eroilor Tineri din Ploiești.

Priveghiul va avea loc luni, 11 mai, de la ora 19.00, iar înmormântarea este programată marți, 12 mai, la Biserica Eroilor Tineri din Ploiești, urmată de înhumarea la Cimitirul Viișoara.

Maria Văduva era cunoscută ca interpretă de muzică populară din zona Prahovei. Și-a început cariera la 15 ani, apoi a abolvit cursurile Şcolii de Arte din Ploieşti.

A lansat 13 albume și a realiza emisiunea de folclor „Maria Văduva şi prietenii”. În 1995 a concertat la reşedinţa de vară a Papei Ioan Paul al II-lea de la Castelul Gondolfo.