UPG Ploiești merge la Expo Petro Gas, eveniment dedicat industriei de petrol, gaze și energie

Autor: Tatiana Hagiescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești va fi prezentă la Expo Petro Gas 2026. Evenimentul va avea loc în perioada 12–15 mai, la Romexpo, în București. Este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de petrol, gaze și energie.

Profesorii de la UPG Ploiești vor organiza workshop-uri și dezbateri tematice, alături de specialiști din mediul academic și din industrie.

Calendarul evenimentelor UPG & parteneri:

  • Marți, 12 mai : 15:00 – 16:00

„Transformarea forajului în România: drumul către eficiență – fiecare minut contează” -workshop organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

  • Joi, 14 mai – 12:10 – 13:50

„Industria de petrol și gaze — perspective și abordări” – masă rotundă organizată de Petroleum Club of Romania

  • Joi, 14 mai – 14:00 – 15:00

„Reciclarea deșeurilor de PET – Prezent și perspective” – eveniment organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, locație: Scena Expo Petro Gas & METAL SHOW

Prin această participare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești își reafirmă rolul activ în dezvoltarea dialogului dintre educație, cercetare și industrie. UPG Ploiești promovează astfel inovația și formarea viitorilor specialiști ai domeniului energetic.

