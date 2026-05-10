Pedepse corporale în școlile din Singapore pentru elevii care comit abateri grave

Profesorii din Singapore pot aplica pedepse corporale elevilor în anumite situații grave, atunci când celelalte măsuri disciplinare nu dau rezultate, a declarat ministrul Educației, Desmond Lee, citat de CNN. Anunțul vine în contextul unui nou plan anti-bullying care va fi introdus în școlile din Singapore începând din 2027.

Potrivit oficialului, pedeapsa cu bătaia va putea fi folosită doar în condiții stricte și cu aprobarea directorului unității de învățământ.

Conform autorităților, pedeapsa corporală ar urma să fie aplicată exclusiv băieților și numai în cazuri considerate extreme.

„Școlile noastre folosesc pedeapsa corporală cu bastonul ca măsură disciplinară dacă toate celelalte măsuri sunt insuficiente, având în vedere gravitatea abaterii. Sunt respectate protocoale stricte pentru a asigura siguranța elevului. De exemplu, pedeapsa corporală trebuie aprobată de director și aplicată doar de profesori autorizați”, a transmis Desmond Lee parlamentarilor.

„Școlile vor lua în considerare factori precum nivelul de maturitate al elevului și dacă pedeapsa corporală îl va ajuta să învețe din greșeala sa și să înțeleagă gravitatea faptelor comise”, a mai precizat Lee, citat de CNN.

Postul de televiziune a subliniat faptul că decizia autorităților din Singapore este în contrast cu avertismentele OMS (Organizația Mondială a Sănătății), care atrage atenția asupra efectelor psihologice și emoționale grave pe care pedepsele corporale le pot avea asupra copiilor.