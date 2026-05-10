Petrolul este la mâna ei! Condiția obligatorie pentru a evita chiar și barajul din SuperLigă

Petrolul joacă azi, 10 mai, de la ora 16.00, pe terenul echipei FC Botoșani, penultimul meci din play-outul SuperLigii României. Un meci pe care nu trebuie să-l piadă pentru a avea șanse să rămână în SuperLiga României, fără a juca o dublă de baraj.

Rezultatul de ieri, Oțelul – Farul 3-2, a adus un ajutor substanțial echipei lui Topal. Gălățenii s-au salvat de la baraj, iar Farul nu mai depinde de ea pentru a evita barajul. În schimb, Petrolul are salvarea la mâna ei. Ploieștenii mai au nevoie de patru puncte din ultimele două meciuri (azi la Botoșani și săptămâna viitoare cu Oțelul, pe teren propriu).

Întrucât principalul criteriu de departajare, în caz de egalitate de puncte, este rotunjirea din sezonul regular, Petrolul se va clasa înaintea Farului, în cazul în care vor avea același punctaj.

Așadar, cu măcar un punct azi, la Botoșani, Petrolul va juca meciul decisiv cu Oțelul, pe teren propriu. O echipă a Oțelului, salvată de la retrogradare și aflată, teoretic, în vacanță.

Rezultatele anterioare dau speranțe echipei lui Topal. Chiar anul acesta, pe 7 martie, Petrolul a învins la Botoșani, scor 1-0, prin golul lui Rafinha. Iar bilanțul general este favorabil tot „lupilor”. FC Botoșani și Petrolul s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 19 ori, de cinci ori au câștigat moldovenii, de 12 ori s-au impus prahovenii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

FC Botoșani este o echipă redutabilă pe teren propriu. Are zece victorii, șase remize și trei înfrângeri în campionatul curent, iar un capitol la care Petrolul trebuie să fie foarte atentă este finalul de meci. Moldovenii au marcat 27 de goluri în repriza secundă, dintre care 13 după minutul 75.

Ploieștenii au plecat de două zile în Moldova

Pentru a pregăti cât mai bine partida de la Botoșani, petroliștii au plecat de vineri în orașul moldav. Mehmet Topal nu va putea conta pe serviciile veteranului Paul Papp, care este suspendat pentru cartonașe galbene. Turcul l-a scos din lot pe Alexandru Mateiu, iar Adrian Chică Roșă, accidentat cu UTA, este refăcut.

Așa cum se preconiza, Unirea Slobozia nu a obținut licența nici la Comisia de Apel și în acest nu are drept de a se înscrie în competiție sezonul viitor. Ialomițenii au anunțat că vor merge la TAS, dar șansele ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să întoarcă decizia sunt minime.

Meciurile din play-out, etapa a 8-a

UTA – Csikszereda 1-0

Oțelul – Farul 3-2

FC Botoșani – Petrolul (duminică, 10 mai – ora 16.00)

Metaloglobus – Hermannstadt (luni, 11 mai – ora 18.00)

FCSB – Unirea Slobozia (luni, 11 mai – ora 21.00)

Clasament

7. UTA 36 puncte (8 meciuri)

8. FCSB 36 puncte (7 meciuri)

9. FC Botoșani 32 puncte (7 meciuri)

10.Csikszereda 30 puncte (8 meciuri)

11. Oțelul 32 puncte (8 meciuri)

12. Farul 25 puncte (8 meciuri)

13. Petrolul 24 puncte (7 meciuri)

14. Hermannstadt 21 puncte (7 meciuri)

15. Slobozia 21 puncte (7 meciuri)

16. Metaloglobus 12 puncte (7 meciuri)

Ultima etapă din play-out

Petrolul- Oțelul

Hermannstadt – FCSB

Farul – Metaloglobus

Csikszereda – Botoșani

Slobozia – UTA