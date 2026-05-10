Alertă în Dâmbovița. 30 de persoane, inclusiv doi copii, au ajuns la spital cu suspiciune de toxiinfecție alimentară

A fost alertă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 9 spre 10 mai, la un salon de evenimente din Dâmbovița. Mai multe persoane au acuzat stări de rău, greață și vărsături. Din cauza numărului mare de persoane, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița, în cursul acestei nopți, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată o posibilă toxiinfecție alimentară în localitatea Oncești, la un salon de evenimente.

„Având în vedere numărul mare de persoane implicate în eveniment, a fost activat Planul roșu de intervenție, în vederea optimizării misiunii de răspuns.

La locul intervenției au fost direcționate de urgență 11 autospeciale SMURD, o autospecială de transport persoane multiple, 17 autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița, 1 autospecială cu medic tip C și două autospeciale medicale tip A”, a anunțat ISU Dâmbovița.

La sosirea echipajelor, s-a consatat faptul ca mai multe persoane prezintă simptome de toxiinfecție alimentară.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 03:27. În total, potrivit ISU Dâmbovița, au fost evaluate 25 de persoane, iar după acordarea primului ajutor, 15 adulți și 2 copii au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare.

„La unitatea de primiri urgențe din Câmpulung s-au prezentat un numar de 13 persoane, deplasându-se cu mijloace proprii”, a precizat ISU Dâmbovița.