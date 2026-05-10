Bărbat lovit mortal de tren în gara Vărbilău

Un bărbat de 60 de ani a fost lovit mortal de tren, duminică dimineață, în gara din comuna Vărbilău, județul Prahova.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Printre ipotezele luate în calcul se numără și sinuciderea. Vom reveni cu detalii.

UPDATE Comunicatul IPJ Prahova

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați, la data de 10 mai 2026, cu privire la faptul că, în zona hălții de mișcare Vărbilău, o persoană ar fi fost accidentată mortal de un tren care circula pe ruta Ploiești – Slănic.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii, care au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat în vârstă de 60 de ani, din comuna Vărbilău, care prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, în vederea efectuării necropsiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.