- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Modificări de trasee TCE, duminică, 10 mai, la Ploiești. Ce rute vor fi deviate

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Mai multe trasee TCE vor circula deviat duminică, 10 mai 2026, la Ploiești. Măsura a fost dispusă ca urmare a organizării manifestărilor dedicate Zilei Independenței Naționale a României.

- Publicitate -

Din articol

Potrivit Primăriei Ploiești, mai multe mijloace de transport public vor folosi rute ocolitoare:

  • pe strada Bobâlna, pe sensul spre Sud, unde vor fi efectuate stațiile Pelican și Liceul de Muzică;
  • pe strada Democrației, pe sensul de deplasare dinspre Sud spre Centru, unde vor fi efectuate stațiile 13 Decembrie, Covurlui și Muzeul de Istorie.

Modificări de stații pentru traseul 2

Traseul 2 va efectua stația din fața Gării de Sud, iar la ieșirea din Prahova Value Centre va vira la dreapta pe strada Democrației.

- Publicitate -

Stația Coreco Sud nu va mai putea fi utilizată, iar călătorii care se deplasează spre Centru/Vest vor folosi stația Gara de Sud din fața gării.

Cum vor circula autobuzele 30, 32, 401 și troleibuzele

  • Traseul 30 – pe sensul spre Centru, autobuzele nu vor mai intra la Gara de Sud. După stația Rulmenți Grei, următoarea oprire va fi 13 Decembrie/Democrației.
  • Traseul 32 va avea capăt de linie la Prahova Value Centre, în loc de Gara de Sud.
  • Traseul 401 – pe sensul spre Centru, autobuzele nu vor mai intra la Gara de Sud. După stația Pleiades, următoarea stație va fi 13 Decembrie/Democrației. Pe sensul spre Hipodrom, traseul nu va mai intra la Gara de Sud, ci din strada Democrației va merge direct către Prahova Value Centre, următoarea stație fiind Rulmenți Grei.
  • Traseele 444 și 445 vor avea capăt de linie la Bariera București. Traseele de troleibuz 44 și 202 vor fi scurtate până la BRD/strada Cuza Vodă.

„În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar, cât și rutele ocolitoare menționate mai sus pot fi modificate, în funcție de necesitățile identificate”, a anunțat Primăria Ploiești.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Parcul Municipal Vest, la 10 ani: de la „parcul-deșert” la unul dintre cele mai frumoase locuri din Ploiești

Oana Stoica Oana Stoica -
În mai 2016, Parcul Municipal Vest era inaugurat ca...

Policlinica Cina din Ploiești, sat fără câini. Cum arată clădirea după 9 luni de promisiuni

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Policlinica Cina din Ploiești pare desprinsă din realitatea anului...

Vlad Niculescu, ciocolatierul școlit în Belgia care a deschis un atelier artizanal lângă Ploiești

Marius Nica Marius Nica -
Povestea lui Vlad Niculescu, fondatorul Boem Atelier, nu este...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -