Modificări de trasee TCE, duminică, 10 mai, la Ploiești. Ce rute vor fi deviate

Mai multe trasee TCE vor circula deviat duminică, 10 mai 2026, la Ploiești. Măsura a fost dispusă ca urmare a organizării manifestărilor dedicate Zilei Independenței Naționale a României.

Potrivit Primăriei Ploiești, mai multe mijloace de transport public vor folosi rute ocolitoare:

pe strada Bobâlna, pe sensul spre Sud, unde vor fi efectuate stațiile Pelican și Liceul de Muzică;

pe strada Democrației, pe sensul de deplasare dinspre Sud spre Centru, unde vor fi efectuate stațiile 13 Decembrie, Covurlui și Muzeul de Istorie.

Modificări de stații pentru traseul 2

Traseul 2 va efectua stația din fața Gării de Sud, iar la ieșirea din Prahova Value Centre va vira la dreapta pe strada Democrației.

Stația Coreco Sud nu va mai putea fi utilizată, iar călătorii care se deplasează spre Centru/Vest vor folosi stația Gara de Sud din fața gării.

Cum vor circula autobuzele 30, 32, 401 și troleibuzele

Traseul 30 – pe sensul spre Centru, autobuzele nu vor mai intra la Gara de Sud. După stația Rulmenți Grei, următoarea oprire va fi 13 Decembrie/Democrației.

Traseul 32 va avea capăt de linie la Prahova Value Centre, în loc de Gara de Sud.

Traseul 401 – pe sensul spre Centru, autobuzele nu vor mai intra la Gara de Sud. După stația Pleiades, următoarea stație va fi 13 Decembrie/Democrației. Pe sensul spre Hipodrom, traseul nu va mai intra la Gara de Sud, ci din strada Democrației va merge direct către Prahova Value Centre, următoarea stație fiind Rulmenți Grei.

Traseele 444 și 445 vor avea capăt de linie la Bariera București. Traseele de troleibuz 44 și 202 vor fi scurtate până la BRD/strada Cuza Vodă.

„În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar, cât și rutele ocolitoare menționate mai sus pot fi modificate, în funcție de necesitățile identificate”, a anunțat Primăria Ploiești.