Parcul Municipal Vest, la 10 ani: de la „parcul-deșert” la unul dintre cele mai frumoase locuri din Ploiești

În mai 2016, Parcul Municipal Vest era inaugurat ca unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din Ploiești, realizat cu fonduri europene de aproape 15 milioane de euro. Numai că începutul a fost dificil: copaci uscați, lipsa umbrei și vegetație afectată de secetă au atras numeroase critici.

La 10 ani distanță însă, imaginea parcului s-a schimbat radical. Astăzi, Parcul Municipal Vest a devenit unul dintre cele mai curate, îngrijite și spectaculoase spații verzi din Ploiești. Chiar dacă încă nu are copaci maturi care să ofere umbra generoasă a parcurilor vechi, locul a prins viață și atrage zilnic ploieșteni care vin să se plimbe, să alerge, să meargă cu bicicleta, cu rolele sau pur și simplu să se relaxeze.

Iar poate cel mai impresionant lucru este faptul că zecile de hectare sunt întreținute impecabil de o echipă restrânsă de angajați.

La 10 ani de existență, directorul Parcului Municipal Vest, Silviu Stoica, a vorbit pentru Observatorul Prahovean despre transformarea spectaculoasă a parcului și despre provocările uriașe din spatele acestui proiect.

„Au trecut 10 ani de la cel mai ambițios proiect urban din Ploiești, la momentul respectiv. Vorbim despre un proiect de aproape 70 de milioane de lei, realizat pentru extinderea spațiului verde pe cap de locuitor. Iar acest obiectiv a fost atins”, spune Silviu Stoica.

„Trebuie să avem răbdare cu natura”

Directorul parcului, Silviu Stoica, spune că transformarea nu a fost deloc ușoară.

„Parcul a întâmpinat multe greutăți. Au fost probleme cu vegetația și cu arborii afectați de secetă sau de solul degradat. Dar, încet-încet, a început să prindă contur”, a declarat acesta pentru Observatorul Prahovean.

Explicația pentru lipsa copacilor mari este simplă: „Parcurile dezvoltate au peste 30-35 de ani. Noi vrem totul foarte repede, dar natura are ritmul ei.”

Și, într-adevăr, față de imaginea dezolantă din 2016, Parcul Vest din 2026 arată complet diferit. Vegetația s-a maturizat, gazonul este atent întreținut, aleile sunt curate, iar lacul artificial oferă una dintre cele mai frumoase imagini urbane din vestul orașului.

Atracții pentru toate vârstele

Dincolo de spațiile largi și aleile impecabile, Parcul Vest are numeroase puncte de atracție: terenuri sportive, locuri de joacă, lacul artificial în care sunt o mulțime de pești, sera cu plante exotice și livada didactică.

Dar administrația parcului încearcă să dezvolte și concepte noi, adaptate schimbărilor climatice și perioadelor lungi de secetă.

„Lucrăm la o zonă de pajiște urbană cu plante melifere și plante perene. În plus, am început un proiect extraordinar cu ajutorul unei doamne care deține cea mai mare colecție de maci din țară”.

Directorul glumește spunând că noua grădină florală are toate șansele să devină una dintre cele mai fotografiate zone din Ploiești.

„Spre finalul lunii, aici va fi o adevărată explozie de culoare. Macii urmează să înflorească curând. Cred că va fi o zonă foarte Instagramabilă, pentru că macii au fost cultivați pe o suprafață generoasă”, spune Silviu Stoica.

Planuri pentru un parc și mai verde

Conducerea parcului vrea să extindă sistemul de irigare și să dezvolte noi zone cu plante rezistente la secetă.

„Știm foarte bine problemele provocate de lipsa apei și încercăm să dezvoltăm parcul așa cum se cuvine”, a mai precizat directorul.

Poate că Parcul Municipal Vest nu a devenit încă „marele Central Park” la care visau ploieștenii în 2016. Dar după un deceniu, proiectul care era ironizat drept „parcul-deșert” a demonstrat că poate deveni unul dintre cele mai vii și mai frumoase locuri din oraș.

Iar dacă îl vizitezi astăzi, cu greu îți mai poți imagina că același parc era, acum 10 ani, simbolul unui eșec.