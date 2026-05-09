Actorul Ioan Isaiu a murit pe platoul de filmare. Avea 56 de ani

Este doliu în lumea teatrului și filmului românesc. Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani, după ce i s-ar fi făcut rău pe platoul de filmare.

Actorul clujean, care juca rolul principal într-un film, ar fi suferit un infarct, potrivit Antena 3 CNN. Lui Ioan Isaiu i s-ar fi făcut rău vineri, în timpul unor filmări care aveau loc în București. Colegii au sunat la 112, însă medicii nu au mai putut să îl salveze. În urma incidentului, a fost deschis un dosar penal pentru accident de muncă.

Ioan Isaiu era cunoscut publicului din mai multe producții de teatru, film și televiziune. La nivel național, a devenit cunoscut și pentru rolurile din seriale românești precum „Secretul Mariei”, „Aniela” și „Îngerașii”.

Actorul urma să împlinească 57 de ani în luna august. Și-a început cariera la Teatrul Național din Cluj-Napoca, în 1996, unde a jucat până în 2001, iar în 2017 revenise pe scena teatrului clujean.

În ultima perioadă, Ioan Isaiu era implicat în mai multe proiecte, iar apropiații au declarat că nu știau ca actorul să fi avut probleme de sănătate.